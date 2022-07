Revue de Presse PSG : Kimpembe, Japon, Ekitike, Campos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 19 juillet 2022. Le dossier autour de l’avenir de Presnel Kimpembe, retour sur la journée du lundi des Parisiens au Japon, Hugo Ekitike dans l’attente de son visa et la discipline instaurée par Luis Campos au Camp des Loges.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la situation de Presnel Kimpembe. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’avenir du Titi parisien est au centre des discussions ces derniers jours. Malgré son rôle important dans le vestiaire du PSG, le défenseur de 26 ans a eu des propos qui ont semé le trouble sur son futur lors du dernier rassemblement des Bleus en juin : « Tout le monde connaît l’amour que j’ai pour le PSG. Je pense que c’est réciproque. Après, j’arrive à 27 ans en août. À un moment clé de ma carrière. Et voilà… Mon prochain contrat sera aussi important, donc j’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Ça m’intéresse et je pense qu’il va falloir discuter assez rapidement. » Depuis, le Titi du PSG a échangé avec ses dirigeants et « a indiqué qu’il ne demandait pas à partir. » De leur côté, Luis Campos et Christophe Galtier apprécient le champion du Monde 2018. Mais la sortie médiatique n’a pas été comprise par le nouveau conseiller football. « Un mois et demi plus tard, le PSG estime que Kimpembe s’est annoncé partant tout seul aux yeux des plus gros clubs européens. »

Cependant, le discours officiel reste le même, les champions de France ne souhaitent pas se séparer de Presnel Kimpembe cet été. Mais, en cas d’envie de départ du Titi, le PSG « se mettra à la table des négociations avec un club », même si le duo Campos-Galtier s’imagine débuter cette nouvelle saison avec Presko. De plus, si rien ne bouge d’ici le 1er septembre (date de la fermeture du mercato), les dirigeants parisiens entameront des négociations pour une prolongation de contrat de Presnel Kimpembe, qui est actuellement lié au PSG jusqu’en 2024. Des discussions sont également prévues pour Marquinhos (le dialogue a déjà été ouvert) et Marco Verratti. Mais en attendant, le cas de l’international français fait toujours parler. Et pour cause, « des clubs intéressés se sont manifestés auprès de Paris et de l’entourage du joueur. » À ce jour, les dirigeants parisiens ont reçu deux offres, rapporte L’E. Une première approche de Chelsea de Thomas Tuchel. Si le montant n’a pas filtré, « il est apparu insuffisant pour nourrir une quelconque réflexion chez les dirigeants parisiens. » L’identité du second club n’a pas filtré mais la proposition était jugée trop faible. De son côté, « l’Atlético de Madrid a demandé des renseignements à l’état-major parisien sur la faisabilité du dossier. »

Le quotidien sportif revient aussi sur la journée de lundi des joueurs du PSG au Japon. Après un début de journée marqué par des activités promotionnelles, les Rouge & Bleu ont participé à leur premier entraînement ouvert au public. Devant 13.370 spectateurs présents au stade de rugby de Chichibunomiya, le public nippon a pu voir de près les stars parisiennes. « La séance s’est déroulée dans une ambiance feutrée (…) Les spectateurs ont peiné à faire du bruit malgré les messages d’encouragements affichés sur les énormes écrans géants. » Mais la grande affluence montre l’attrait du PSG dans le pays du Soleil-Levant et « témoigne de la ferveur engendrée, à la japonaise, c’est-à-dire avec retenue et respect. » Concernant la séance collective, Christophe Galtier a fait évoluer son équipe en 3-4-1-2. Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos étaient alignés à l’arrière tandis qu’Achraf Hakimi, Idrissa Gueye, Vitinha et Nuno Mendes (qui ont été remplacés en cours de travail par Leandro Paredes, Marco Verratti et Juan Bernat) occupaient le milieu de terrain, détaille le quotidien sportif. Enfin, Lionel Messi était en soutien de Kylian Mbappé et Neymar Jr.

Concernant Hugo Ekitike, il n’a toujours pas rejoint ses coéquipiers au Japon, rappelle L’Equipe dans son édition du jour. Dans l’attente d’obtenir son visa, le néo-Parisien est espéré en milieu de semaine pour participer à la tournée estivale. S’il obtient son visa aujourd’hui, l’attaquant de 20 ans pourrait s’envoler vers Tokyo en fin de journée. Par la même occasion, le quotidien indique que le prêt du Rémois sera automatiquement levé si Paris finit à l’une des deux premières places du classement cette saison et que la somme des 35M€ sera payée en plusieurs fois.

De son côté, Le Parisien revient sur le premier entraînement des joueurs du PSG ouvert au public. Alors que le 18 juillet est un jour férié au Japon, le public nippon n’a pas raté l’occasion de venir assister à cet évènement majeur de la journée. « Force est de constater que les Parisiens ont non seulement joué le jeu, mais également fait en sorte de régaler ceux qui étaient venus garnir les tribunes. » Respectueux, calmes et observateurs, les Japonais ont assisté à la séance de 90 minutes concoctée par Christophe Galtier. Mais lors des oppositions sur terrain réduit, l’ambiance est montée en température et les spectateurs ont notamment applaudi les coups d’éclat de Neymar, Messi et Mbappé. Le nouveau coach parisien a profité de cet exercice pour aligner son équipe-type, à une exception près : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Gueye, Vitinha, Mendes – Messi – Neymar, Mbappé. La seule exception était Marco Verratti, aligné dans l’autre équipe.

Le quotidien francilien met également en avant les nouvelles règles instaurées par Luis Campos. Depuis son intronisation le 10 juin dernier, le nouvel homme fort du PSG est déjà au travail. Sa méthode consiste à « restructurer un effectif, créer du liant entre les hommes, s’inscrire sur une courte durée – deux ou trois saisons – et mettre fin aux écarts de conduite en instaurant un cadre compris et respecté de tous. » Au Camp des Loges, le dirigeant portugais a mis en place une nouvelle règle : venir au centre d’entraînement pour prendre le petit-déjeuner ensemble, participer à la séance ou aux soins puis à nouveau se retrouver pour prendre le déjeuner en groupe. « L’idée est évidente : apporter de la cohésion, créer un esprit de groupe, faire passer le collectif avant les individualités » D’après les premier échos, les joueurs sont réceptifs à ce changement et les « familiers du Camp des Loges ont noté davantage de sourire et de bonne humeur que la saison précédente à pareille époque. »

De son côté, Christophe Galtier a apprécié ses premiers entraînements avec sa nouvelle équipe et malgré l’intensité des séances, le staff technique a été surpris. Ainsi, trois hommes sont ressortis du lot : Keylor Navas, Thilo Kehrer et Lionel Messi « ont impressionné par leur implication et leur application aux entraînements. » Pourtant, l’international allemand fait partie de la liste des indésirables. Concernant Keylor Navas, son cas est différent. Il n’est pas placé sur la liste des joueurs à vendre et n’a pas demandé à partir, mais il n’est pas sûr de rester non plus. « Galtier a d’ores et déjà pu noter le gardien hors norme qu’il demeure avec des ‘performances’ de très haut niveau. » Enfin, Leo Messi a un objectif en tête : la Coupe du monde 2022 au Qatar. La Pulga « répète à ses proches qu’il se donnera tous les moyens pour la conquérir », conclut LP.