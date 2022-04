Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 6 avril 2022. Les ex-entraîneurs du PSG bien représentés en Ligue des champions, le nouveau fair-play financier, un atout supplémentaire pour prolonger Mbappé ? Leandro Paredes absent plusieurs semaines et les dossiers Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni pour renforcer le milieu de terrain.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les différentes rencontres des anciens entraîneurs du PSG en Ligue des champions. En effet, le Real Madrid de Carlo Ancelotti affronte le Chelsea de Thomas Tuchel tandis que le Villarreal d’Unaï Emery défie le Bayern Munich en quarts de finale de la compétition. L’Allemand a réussi à glaner sa première Ligue des champions quelques mois après son limogeage du PSG. Mais cette saison, il a fait face à quelques difficultés avec les Blues comme l’affaire Lukaku, les mauvais résultats de son équipe entre décembre et janvier (1 victoire en 7 journées) et les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mais l’ancien du PSG « a montré une capacité d’encaissement et un recul qui ont séduit l’opinion anglaise. En Angleterre, même quand les sujets de conversation sont aussi loin du terrain, c’est toujours l’entraîneur qui parle, c’est lui qui assume. »

En face, Carlo Ancelotti connaît son deuxième passage sur le banc madrilène. Après une première expérience réussie (2013-2015) à la Casa Blanca, avec une Ligue des champions glanée, le coach italien vit une deuxième jeunesse avec les Merengue après avoir coaché des clubs moins huppés (Naples et Everton). « Même si le Real est moins flamboyant en 2022, et qu’il a montré un visage pâle dans les grand rendez-vous face au PSG (0-1, 3-1) et au Barça (0-4), Ancelotti peut tout de même se targuer de brillants résultats », avec 12 points d’avance en Liga à 8 journées de la fin.

Comme évoqué hier soir sur notre site, le quotidien sportif explique que le nouveau fair-play financier (FPF), qui doit être validé ce jeudi par l’UEFA, peut être une arme supplémentaire pour le PSG afin d’espérer prolonger Kylian Mbappé, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. En effet, la nouvelle mouture du fair-play financier sera favorable aux « nouveaux entrants » tels que le PSG. La tolérance du déficit des clubs passera de 30M€ à 60M€ (sur trois exercices comptables) avec cette fois-ci une garantie de l’actionnaire, ce qui n’était pas le cas auparavant. De plus, un salary-cap sera mis en place. « Les clubs ne pourront pas dépenser, en salaires notamment, plus de 70 % de leurs revenus. » Mais cette nouvelle règle verra le jour à partir de 2025. Pendant ces deux ans, une période d’adaptation aura lieu. Les clubs pourront aller jusqu’à 90 % en 2023 et 80 % en 2024. Ce qui permettra aux Rouge & Bleu de proposer un beau contrat de courte durée à Kylian Mbappé tout en conservant Leo Messi et Neymar, et sans être sous la menace d’une potentielle sanction. Enfin, la dette des clubs sera également prise en compte. Si une formation présente un bilan financier négatif, il devra réduire chaque année son endettement de 10%. Mais, le PSG ne fait pas face à ce problème grâce à son actionnaire.

Enfin, L’Equipe donne des nouvelles de Leandro Paredes. Sorti sur blessure lors de la large victoire face au FC Lorient (5-1), le milieu de terrain du PSG souffre d’une pubalgie. Et sa durée d’indisponibilité dépendra de la méthode utilisée pour le soigner. « Soit l’Argentin devra passer par une opération, soit il peut se contenter de la méthode douce (repos, physio…). » Une décision doit être prise dans les jours à venir, mais il devrait au minimum être absent plusieurs semaines.

De son côté, Le Parisien fait un focus les deux potentielles cibles du PSG au milieu de terrain pour le prochain mercato : Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Paul Pogba (Manchester United). Les dirigeants parisiens doivent recruter un joueur capable d’épauler Marco Verratti au milieu. « Si Leonardo y parvient, il se donnera un peu de marge de manoeuvre pour recruter, avec pour objectif prioritaire Aurélien Tchouaméni (22 ans). » Formé en France, l’international français possède les caractéristiques nécessaires pour faire franchir un cap dans l’entrejeu parisien. Cependant, l’AS Monaco attend au minimum 60M€ pour son joueur sous contrat jusqu’en 2024 et pourrait faire montant la somme entre 80M€ et 100M€. « Mais pas de quoi effrayer le PSG, de surcroît dans un contexte où le fair-play financier doit être allégé ce jeudi en comité exécutif de l’UEFA. » Cependant, la concurrence sera rude sur ce dossier avec la présence du Real Madrid.

Mais le PSG vise aussi Paul Pogba, qui arrive en fin de contrat en juin, afin de potentiellement former un trio intéressant avec Marco Verratti et Aurélien Tchouaméni. De son côté, le champion du Monde 2018 est désireux de rejoindre la capitale française et « le milieu de terrain de 29 ans ne fait plus mystère auprès de ses proches de sa volonté de jouer sous les couleurs parisiennes. » Mais reste à savoir si les Rouge & Bleu seront toujours intéressés par les opportunités de marché suite aux récents échecs avec Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum. Autre donnée à prendre en compte dans ce dossier, la commission que demandera l’agent du joueur, Mino Raiola. À cela s’ajoutent les performances très irrégulières de Paul Pogba en club et ses blessures récurrentes.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi la présence des trois anciens entraîneurs parisiens (Carlo Ancelotti, Unaï Emery et Thomas Tuchel) en quarts de finale de Ligue des champions. « Ces succès ont évidemment des allures de pieds de nez. Et obligent à réfléchir au pourquoi du blocage européen des Parisiens. » Dans une récente interview, Unaï Emery a mis en avant l’extra-sportif autour du club. « Vu que les joueurs ont beaucoup de choses autour d’eux, il faut faire en sorte de les concentrer uniquement sur le football. » De son côté, Carlo Ancelotti avait pointé du doigt l’impatience des dirigeants. « On voulait tout et tout de suite », avait déclaré le coach italien dans son autobiographie. Enfin, Thomas Tuchel « a plusieurs fois mis en avant la culture de la gagne inculquée à Chelsea lorsqu’il lui a été demandé de faire un parallèle avec le PSG. »