Un déficit record pour le PSG en 2021-2022

On le sait, depuis que le club est passé sous pavillon qatari, le PSG est l’une des entités les plus rentables de la planète football. Néanmoins, comme tous les autres acteurs, les Rouge et Bleu subissent encore de plein fouet les difficultés financières liées à la crise du Covid-19.

De ce fait, les deux années précédentes se sont soldées par un déficit à chaque fois, chaque fois plus important. Ainsi, lors de l’exercice 2019-2020 le PSG a enregistré un déficit à hauteur de 124 millions d’euros. Même constat pour la saison suivante avec un déficit estimé à 224 millions d’euros. Et d’après les informations partagées par Le Parisien sur son site internet, la donne devrait être encore plus dommageable en 2021-2022.

350 millions d’euros de pertes ?

En effet, d’après LP, la saison 2021-2022 a été plus que rouge pour le PSG. Pour ce laps de temps donné, les comptes parisiens afficheraient un déficit record d’au moins 300 millions d’euros. Pire, selon certaines sources consultées par le média francilien, ce chiffre pourrait même monter à 350 millions d’euros. En cause, le manque à gagner certain dû à la pandémie de Covid-19, comme la billetterie nulle, mais pas seulement. Car oui, le club de la capitale, déjà sanctionné par l’UEFA pour non-respect dufair-play financier, récolte également les fruits d’une gestion sportive délicate. Toutefois, toujours selon Le Parisien, le board rouge et bleu ne serait pas inquiet de cette situation. L’objectif serait ainsi de tabler sur un budget de 800 millions d’euros pour la saison en cours. Cela devrait permettre d’amortir ce dit déficit. En ce sens, l’accord conclu avec l’instance européenne en ce qui concerne le FPF serait, bien évidemment, toujours d’actualité, le PSG étant confiant dans l’idée de respecter ses engagements.