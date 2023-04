L’affaire concernant Christophe Galtier et son passage à l’OGC Nice fait énormément de remous. Nouvel épisode ce jour alors que le coach du PSG a déposé plainte auprès du parquet de Paris.

Christophe Galtier est dans la tourmente depuis de nombreux jours. Celui-ci est accusé par Julien Fournier, ex directeur sportif de l’OGC Nice, d’avoir eu des mots et un comportement jugés racistes auprès de plusieurs joueurs des Aiglons la saison passée. Des faits relatés dans un mail écrit par Julien Fournier en personne et propagé au sein du grand public par le biais de deux hommes : Romain Molina et Daniel Riolo.

Christophe Galtier a déposé plainte

Forcément, cette affaire fait les gros titres. De nombreuses personnalités du paysage footballistique français se sont exprimées à ce sujet, certaines défendant Christophe Galtier. L’homme de 56 ans a d’ailleurs expliqué qu’il allait réagir concrètement. Ainsi, trois plaintes différentes ont bel et bien été déposées ce jour au Parquet de Paris, comme RMC, Le Parisien et L’Équipe l’ont annoncé en cœur. Une information corroborée par l’avocat du principal intéressé ainsi que par le parquet de Paris. La première plainte vise Julien Fournier pour « diffamation et risque causé à autrui« . Une plainte qui concerne, dans le même temps, Daniel Riolo et Romain Molina donc. Enfin, Christophe Galtier a également porté plainte contre X pour harcèlement et menaces de mort.