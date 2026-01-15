Une équipe presque type alignée par Luis Enrique contre Lille ?

Le PSG affronte Lille demain soir (21 heures, beIN SPORTS 1) lors de la 18e journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lille dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, qui vont jouer la finale de la Coupe d’Afrique des nations dimanche, ni Lee Kang-in, Quentin Ndjantou, Matvey Safonov et Joao Neves, blessés. Malgré ça, le coach du PSG devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Désiré Doué au milieu de terrain ?

Dans les buts, pas de surprise avec Lucas Chevalier. En défense, Luis Enrique devrait choisir Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes, selon Le Parisien. Avec l’absence de Joao Neves, victime d’une gêne musculaire, le coach du PSG devrait faire redescendre Désiré Doué au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et de Senny Mayulu. Enfin, l’attaque devrait être composée de Khvicha Kvaratskhelia, d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, selon le quotidien francilien.