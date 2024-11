Plus en difficulté depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery semble petit-à-petit retrouver son niveau. Auteur d’une très belle prestation contre Marseille, le titi du PSG a savouré cette victoire toujours spéciale pour un titi.

En clôture de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG a surclassé Marseille dans le premier Classico de la saison (0-3). Titulaire au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a réalisé une très belle performance, retrouvant petit-à-petit son meilleur niveau. Impliqué sur le premier but de la rencontre marqué par Joao Neves, le titi du PSG a savouré cette victoire contre le rival, qui est toujours un moment spécial pour les joueurs formés chez les Rouge & Bleu et les supporters.

« On a tout donné pour les supporters »

« On est venu ici pour gagner. On a su mettre trois buts, on est très content, très fier. On a fait le job, on va rentrer sereinement ce soir. Le carton rouge, le tournant du match ? C’est un fait de jeu, tant mieux pour nous, ça nous a permis de dominer encore plus ce match. On a vu que même à onze, on était bien, on était concentré, on les faisait courir. On a su créer des occasions. Je ne pense pas que cela aurait changé quelque chose, souligne le numéro 33 du PSG en zone mixte dans des propos relayés par RMC Sport. Marseille, un concurrent pour le titre ? Comme toutes les équipes du championnat, il y a des moments difficiles dans la saison. On est toujours vigilant à chaque match et on essaye de gagner pour avoir le plus de points possible. La saveur de la victoire contre l’OM en tant que titi ? C’est toujours un plaisir de gagner ici quand tu es un titi, même à la maison. Là, on n’a pas les supporters pour fêter ça. On les avait à l’entraînement deux jours avant, j’espère qu’ils sont contents. On a tout donné pour eux. »