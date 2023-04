Ligue 1 – PSG / Ajaccio (J35) programmé

Embarqué dans une seconde partie de saison très compliquée, le PSG a certainement assuré l’essentiel afin de s’octroyer le titre hexagonal. Reste désormais à concrétiser tout cela lors des sept ultimes journées.

La passe a été délicate, mais finalement, le PSG a remporté le match qu’il fallait le week-end dernier. Opposés au RC Lens, les hommes de Christophe Galtier ont ajouté trois points dans leur escarcelle face à leur dauphin. Bien aidé, il est vrai, par Salis Abdul Samed auteur d’un geste très dangereux sur la personne d’Achraf Hakimi sanctionné d’un carton rouge par l’homme au sifflet. Prochaine étape pour le club de la capitale ce vendredi soir (21h00, Prime Video) face à Angers.

La date de la rencontre entre le PSG et Ajaccio connue

Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé et ses partenaires se rendent sur la pelouse de la lanterne rouge. Un véritable choc des extrêmes en somme. Et en cas de victoire, le titre s’en rapprocherait d’autant plus et ce, à six petites journées du terme du championnat. Une fin de championnat assez intéressante pour les Rouge et Bleu puisqu’aucun choc ne se profilera lors des semaines à venir. D’ailleurs, la Ligue de Football Professionnelle (LFP) vient de rendre officielle la programmation de la 35e journée. À cette occasion, le PSG accueillera l’AC Ajaccio. Une confrontation qui se déroulera le samedi 13 mai, coup d’envoi à partir de 21h00 en direct sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360. Une journée qui sera notamment marquée par un choc très alléchant entre deux des équipes les plus en forme du moment : l’AS Monaco et le LOSC (dimanche 14 mai en direct à partir de 17h05 sur Canal+ Foot).