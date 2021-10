Si la saison a bel et bien débuté avec Kylian Mbappé du côté du PSG, les rumeurs concernant un départ au Real Madrid continuent. Le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat, qui se termine en juin 2022. De quoi se poser des questions sur son avenir avec le maillot parisien. Du côté de l’Espagne, on continue de parler d’une éventuelle arrivée du joueur. En marge d’une conférence de presse, Carlo Ancelotti est revenu sur les propos de Karim Benzema concernant l’avenir de Kylian Mbappé.

« KB9 » s’est en effet confié dans les colonnes de l’Équipe ce samedi. Il a déclaré que la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid « n’était qu’une question de temps ». L’entraîneur madrilène a conseillé à l’attaquant de 22 ans de profiter de son passage au PSG, avant d’arriver « dans le plus grand club au monde » qu’est le Real Madrid. Pour l’Italien, il n’y a donc pas plus grand que le club merengue et Mbappé doit se préparer à cela. Pour l’instant, le jeune attaquant français est au Paris Saint-Germain et une grande saison l’attend avec son club.