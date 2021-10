Rennes / PSG – Le groupe parisien sans Draxler ni Bernat

Avant la trêve internationale, le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes demain après-midi (13 heures, Prime Video) pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre chez le 13e du championnat, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Absent depuis le début de la saison, Sergio Ramos n’est pas encore prêt à jouer. Julian Draxler et Layvin Kurzawa sont malades et forfaits. Alors que l’on pouvait croire à son retour dans le groupe après plus d’un an d’absence, Juan Bernat n’a pas encore le feu vert du staff médical comme l’a expliqué l’entraîneur argentin en conférence de presse.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico

Défenseurs (7) : Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Thilo Kehrer, Colin Dagba,

Milieux (7) : Marco Verratti, Danilo Pereira, Ander Herrera, Leando Paredes, Gana Gueye, Georginio Wijnaldum, Rafinha

Attaquants (4) : Lionel Messi, Neymar, Mauro Icardi, Kylian Mbappé