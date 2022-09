Prêté avec option d’achat à Sunderland cette saison, Edouard Michut a connu des premiers pas très difficiles avec le club de deuxième division anglaise cette semaine.

Un bel espoir tombé en disgrâce chez les supporters. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la situation d’Edouard Michut au PSG. Jeune joueur populaire la saison dernière au même titre que Xavi Simons (parti librement au PSV Eindhoven), le milieu de 19 ans s’est mis à dos une bonne partie de l’opinion publique en juillet dernier lorsqu’il a décidé de sécher un entretien avec Luis Campos visant à aborder la question de son avenir. Le joueur était simplement frustré de ne pas avoir été convoqué avec le reste du groupe pro comme cela avait été convenu initialement. La bascule a eu lieu à ce moment-là.

Après s’être vu adresser un avertissement par Luis Campos à l’occasion d’un nouveau rendez-vous, Edouard Michut n’a jamais réintégré le groupe A du PSG et s’entrainait avec les joueurs qui composaient le loft tout au long de l’été, à l’instar de certains jeunes qui n’entraient pas dans les plans de Christophe Galtier pour cette saison. Le message envoyé était clair : Edouard Michut devait trouver une porte de sortie. Dans un dossier où le chaud et le froid a été soufflé en quelques heures, le joueur formé au PSG a traversé la Manche à deux reprises, une fois pour rien et la seconde pour de bon, afin de s’engager du côté de Sunderland.

Edouard Michut voir rouge dès son premier match

Le 31 août, Edouard Michut a officiellement rejoint le club de Championship (deuxième division anglaise) dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat. Pour l’heure, le joueur qui appartient donc toujours au PSG n’a pas encore effectué ses débuts avec l’équipe première des Black Cats. Toutefois, il a enfin eu l’occasion de fouler les pelouses britanniques pour la première fois ce vendredi avec la réserve du club anglais. Problème : rien ne s’est passé comme prévu.

Titulaire au milieu dans un 5-3-2, Edouard Michut a réussi à montrer certaines de ses qualités techniques, mais il s’est malgré tout retrouvé à la peine dans les duels et n’a pas réussi à se montrer véritablement influent dans les trente derniers mètres de Middlesbrough. Surtout, sa première titularisation avec la réserve s’est soldée par le premier carton rouge de sa carrière anglaise à la suite de deux cartons jaunes en l’espace de sept minutes. Au final, le Français a disputé 72 minutes ce vendredi, et il reste maintenant à savoir quand est-ce qu’il pourra de nouveau se montrer dans la mesure où il sera maintenant suspendu pour plusieurs matchs. Bref, autant dire qu’Edouard Michut rêvait sans doute de meilleurs débuts.