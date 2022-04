Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / Lens

Le PSG affronte ce soir Lens (21 heures, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 34e journée journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait permettre au Rouge & Bleu de s’offrir un dixième titre de champion de France. Il faudra tout de même se méfier des Lensois, qui avaient accroché Paris lors du match aller (1-1) et qui peuvent se rapprocher du podium en cas de bon résultat ce soir. Pour ce match, Mauricio Pochettino pourra compter sur des retours importants avec Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti. À quelques heures de cette rencontre, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en faveur du PSG

Le PSG et Lens se sont affrontés à 85 reprises dans leur histoire. Les Rouge & Bleu mènent dans les confrontations avec 41 victoires, 20 nuls et 24 défaites. En 85 matches, le club de la capitale a marqué 149 buts contre les Lensois pour 110 buts encaissés. Au Parc des Princes, les deux clubs se sont affrontés à 42 reprises toutes compétitions confondues. Et là encore, le PSG domine avec 28 victoires, 6 nuls et seulement 8 défaites. Quand on se penche uniquement sur le championnat, il y a eu 71 confrontations. Le PSG en a remporté 33 matches, perdu 20 rencontres et fait 18 nuls. En 71 rencontres, les Parisiens ont marqué 124 buts et encaissé 95. Si on regarde uniquement les rencontres au Parc des Princes en Ligue 1, c’est 35 matches, 24 victoires, 5 nuls et 6 défaites (75 buts pour, 37 contre).

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé porte le PSG depuis le début de la saison. L’international français (23 ans) a marqué 22 buts en Ligue 1 et délivré 14 passes décisives. Il est leader dans les deux catégories et pourrait devenir le premier joueur de l’histoire du championnat à remporter ces deux trophées. L’attaquant reste sur une très belle série d’un moins un but lors de ses six derniers matches sous le maillot Rouge & Bleu au Parc des Princes (Rennes, Real Madrid, Saint-Étienne, Bordeaux, Lorient et Marseille). C’est la deuxième série la plus longue pour un joueur du PSG derrière Zlatan Ibrahimovic (9). L’ancien monégasque pourrait aussi devenir seul deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Edinson Cavani (138).

Des matches entre le PSG et Lens souvent prolifiques

Les matches entre le PSG et le RC Lens sont souvent très prolifiques. Lors des 85 matches, 259 buts ont été inscrits. Soit une moyenne de trois buts par match. Le score de 0-0 est très rare lors des matches entre les Parisiens et les Lensois. C’est arrivé seulement à quatre reprise. Le PSG qui pourrait d’ailleurs atteindre la barre des 100 buts cette saison. Pour cela, les coéquipiers de Neymar – qui pourrait atteindre la barre des 100 buts sous le maillot Rouge & Bleu (98) – doivent marquer au moins trois buts.