FIFA : Fin des trophées « The Best », Dubaï devient la nouvelle capitale mondiale du football

C’est un séisme dans le monde du ballon rond : la FIFA met fin à sa traditionnelle cérémonie « The Best ». Gianni Infantino a officiellement signé un accord historique avec Dubaï pour créer un nouvel événement annuel. Désormais, c’est aux Émirats Arabes Unis que seront couronnés les meilleurs joueurs de la planète. Décryptage d’un virage stratégique majeur.

Les trophées « The Best » disparaissent au profit d’un nouveau format

Lancés en 2016 pour succéder à la collaboration avec le Ballon d’Or, les prix FIFA The Best appartiennent désormais au passé. La fédération internationale a décidé de tourner la page d’une cérémonie qui peinait parfois à exister face à l’ombre médiatique du trophée de France Football.

L’instance dirigeante du football mondial a annoncé la signature d’un partenariat de long terme avec Dubaï. Ce nouvel accord ne se contente pas de déplacer une soirée de gala ; il vise à fusionner l’expertise de la FIFA avec le prestige croissant des Globe Soccer Awards, déjà bien implantés dans la région.

Un palmarès 2025 dominé par le PSG et le FC Barcelone

La récente cérémonie des Globe Soccer Awards, tenue ce 28 décembre 2025 à Dubaï, a d’ailleurs donné un avant-goût de ce que sera cette nouvelle ère. Le grand triomphateur de la soirée fut sans conteste Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur de l’année après avoir déjà raflé le Ballon d’Or et le prix FIFA The Best quelques jours plus tôt. Le Français parachève un triplé historique, porté par une saison exceptionnelle sous les couleurs d’un Paris Saint-Germain désigné meilleur club masculin du monde.

Le club de la capitale a d’ailleurs réalisé une véritable razzia avec les sacres de Luis Enrique comme meilleur entraîneur, de Vitinha en tant que meilleur milieu de terrain, et de Désiré Doué, récompensé par le titre de révélation de l’année. Le président Nasser Al-Khelaïfi a également été honoré du titre de meilleur dirigeant.

Le football espagnol n’est pas resté dans l’ombre puisque le FC Barcelone a brillé à travers ses pépites et son équipe féminine. Aitana Bonmatí a une nouvelle fois été couronnée meilleure joueuse mondiale, tandis que le jeune prodige Lamine Yamal est reparti avec le trophée de meilleur attaquant ainsi que le prestigieux prix Maradona. Enfin, l’inoxydable Cristiano Ronaldo a maintenu son hégémonie régionale en étant élu meilleur joueur du Moyen-Orient pour la deuxième année consécutive.

Dubaï : Le nouvel épicentre du football mondial

Le choix de Dubaï n’est pas le fruit du hasard. En s’associant avec les Émirats, la FIFA s’assure un soutien financier colossal et un rayonnement international immédiat. Dubaï est devenue le carrefour où se croisent joueurs, agents comme Jorge Mendes (encore sacré meilleur agent cette année), et dirigeants durant la trêve hivernale.

La FIFA souhaite offrir un écrin « ultra-premium » à ses stars, loin des cadres plus classiques de Zurich ou Londres. L’objectif de Gianni Infantino est clair : créer l’unique concurrent crédible au Ballon d’Or en centralisant tous les moments forts du football mondial sous une bannière commune.

Un calendrier repensé pour 2026

Ce changement de cap s’inscrit dans une refonte globale du calendrier. Entre la nouvelle Coupe du Monde des Clubs à 32 équipes et l’élargissement de la Coupe du Monde 2026, l’instance cherche à pérenniser ses revenus avec des partenaires commerciaux toujours plus puissants. La fusion entre les instances historiques et les entités privées comme Globe Soccer marque officiellement le début d’une collaboration stratégique qui devrait redéfinir la hiérarchie des récompenses individuelles pour la décennie à venir.