Fin de saison pour Renato Sanches avec le Benfica ?

Renato Sanches a été prêté par le PSG à Benfica l’été dernier. Mais comme trop souvent, il multiplie les blessures. Touché à la cuisse gauche, il pourrait ne plus jouer cette saison.

Renato Sanches était l’un des joueurs les plus prometteurs du football portugais. Auteur d’un très gros Euro 2016, qu’il a remporté avec la Seleçao et durant lequel il avait été meilleur jeune du tournoi, il avait rejoint le Bayern Munich. Mais malheureusement pour lui, il n’arrivera pas à s’imposer en Allemagne, commençant à être stoppé par des blessures. Après plusieurs saisons galères marquées par de nombreuses blessures, il retrouve son niveau et enchaîne les matches avec Lille. Le PSG décide alors de l’acheter pour quinze millions d’euros durant l’été 2022.

Un impact sur son avenir ?

Mais au sein du PSG, il connaît encore des blessures et ne jouera que 27 matches lors de la saison 2022-2023 (deux buts). Prêté la saison d’après à l’AS Roma, il manque encore une grande partie de la saison en raison de plusieurs pépins physiques (15 matches toutes compétitions confondues). Afin de se ressourcer et de retrouver de la confiance, il est prêté au sein de son club formateur, le SL Benfica, lors de l’été 2024. Malheureusement pour lui, il est encore freiné par des blessures. Ce jeudi, le club portugais indique que le milieu de terrain souffre d’une blessure musculaire à la cuisse gauche. Il ne donne pas la durée de son indisponibilité. Mais selon la presse portugaise, son absence serait comprise entre six et huit semaines. Il manquerait donc la fin de la saison, lui qui n’a joué que 17 matches toutes compétitions. Cette nouvelle blessure pourrait-elle avoir un incident sur son avenir ? Ces dernières semaines, on évoquait un souhait de Benfica de conserver l’international portugais. Mais avec ce nouveau coup dur, cela pourrait changer. Réponse dans les prochaines semaines.