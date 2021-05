Genesio : “On a senti qu’ils n’étaient pas bien”

En conclusion de la 36e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul face au Stade Rennais (1-1) et a perdu deux points précieux dans sa lutte pour le titre de champion de France. Pour les deux dernières journées de la saison 2020-2021, les Parisiens devront compter sur une défaite des Lillois afin d’espérer soulever le 10e championnat de l’histoire du club. Mais avant tout, les joueurs de Mauricio Pochettino doivent sécuriser leur deuxième place qualificative pour la Ligue des champions. En effet avec ce match nul, les Rouge et Bleu voient l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais revenir respectivement à deux et trois points. Après la rencontre face au PSG, l’entraîneur du Stade Rennais – Bruno Genesio – est revenu sur la fébrilité parisienne en seconde période.

“On a senti qu’ils n’étaient pas bien, qu’il y avait la place pour gagner. On a eu beaucoup d’occasions en seconde période, mais en face, il y a de grands joueurs et un grand gardien qui a permis à son équipe de rester dans le match. Je pensais qu’ils auraient une réaction plus forte après notre égalisation”, a commenté Bruno Genesio après le match nul de son équipe, dans des propos rapportés par lequipe.fr. “On voulait les orienter au maximum sur l’extérieur du jeu, car on savait leur potentiel dans le jeu combiné dans l’axe qui plus est avec Neymar dans cette position, quitte à subir beaucoup de centres. Et ensuite être capable d’aller vers ce qu’ils aiment moins, avec des phases de possession, en les mettant en difficulté. Si on peut reproduire ce type de contenu sur les deux prochaines journées, je pense qu’on sera récompensés.”