Histoire, enjeux et clés du match … Tout sur PSG / Benfica

Pour le compte de la quatrième journée des phases de poule de Ligue des Champions, le PSG reçoit Benfica pour ce match retour du groupe H. Après fait match nul (1-1) à l’Estadio da Luz, les hommes de Christophe Galtier devront s’imposer ce soir au Parc des Princes afin de s’emparer de la première place de leur groupe.

Le Paris Saint-Germain va affronter ce soir (21h sur Canal +) Benfica pour la huitième fois. Le bilan est de trois victoires, un match nul et trois défaites pour les Rouge & Bleu. Si l’on prend en compte les matchs amicaux, les deux clubs se rencontrent ce soir pour la dix-septième fois depuis la création du club en 1970 (5 victoires, 5 nuls et 6 défaites pour le PSG). Seul le FC Barcelone et le Real Madrid se sont affrontés autant de fois (17). Par ailleurs, c’est la huitième rencontre officielle pour un club portugais au Parc des Princes face aux parisiens. Les Rouge & Bleu tiennent un bilan de cinq victoires et deux matchs nuls face aux Lusitaniens dans leur antre. Le Benfica Lisbonne est le club étranger qui a disputé le plus de matchs au stade de la Porte d’Auteuil (officiel ou amical) avec son quatorzième rendez-vous ce soir à Paris. Les Lisboètes devancent ainsi le Bayern Munich (12), Anderlecht (10), le FC Barcelone, le Real Madrid et le FC Porto (9).

Au cours de l’histoire, c’est pas moins de quinze joueurs qui ont porté le maillot du PSG et du Benfica Lisbonne : Joao Alves, Fernando Cruz, Angel Di Maria, David Luiz, Julian Draxler, Guedes, Helder Cristovao Marino, Hugo Leal, Humberto Coelho, Daniel Kenedy, Ricardo, Laurent Robert, Cristian Rodriguez, Renato Sanches et Valdo. A noter que le numéro 15 parisien, Danilo Pereira, n’a lui disputé que des rencontres avec les catégories jeunes de Benfica.

Les enjeux de la rencontre

Le premier enjeu et le plus évident : la première place. En effet, les deux adversaires du soir compte sept points après trois journées. Dans ce groupe H, une victoire ce soir ferait office d’un grand pas vers la qualification en huitième de finale. La série de 23 matchs officiels sans connaître la défaite pourrait s’allonger ce soir au Parc des Princes. En effet, le PSG n’a pas perdu depuis le 20 mars dernier au Stade Louis II face à l’ASM (3-0) en championnat. Le record absolu pour le club de la capitale est de 37 matchs sans défaite (août 1993 – avril 1994). Si la qualification en huitième de finale pourrait se dessiner ce soir, il faut savoir que le Paris Saint-Germain est constamment sortie des phases de poules de Ligue des Champions depuis 2012-2013. Il fait partie des trois club européens à réaliser une telle performance avec le Bayern Munich et le Real Madrid.

Ce soir, le PSG va disputer son 139e match de Ligue des Champions (75 victoires, 26 nuls et 37 défaites), et essayer de décrocher sa 76e victoires.

Les clés du match

Pour la rencontre de ce soir on ne peut plus importante pour le PSG, Christophe Galtier devrait aligner Marquinhos et Marco Verratti. Le Brésilien et capitaine du club de la capitale devrait disputer sa 76e rencontre européenne avec le maillot Rouge & Bleu, quand l’Italien lui pourrait connaître sa 74e cap. Le défenseur central est le joueur qui a disputé le plus de parties européenne en tant que parisien.

Avec 30 buts au compteur, Kylian Mbappé, à égalité avec Edinson Cavani, est celui qui a fait trembler le plus de fois les filets avec le maillot Rouge & Bleu sur la scène européenne. Le numéro 7 parisien a l’occasion, ce soir, de devenir le meilleur buteur européen du PSG, qui plus est, au Parc des Princes.

Des chiffres dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.