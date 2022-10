Ce mardi, les nouvelles révélations sur le mécontentement de Kylian Mbappé et ses envies de départ du PSG ont fait l’effet d’une bombe dans le monde du football. Et l’avenir du Français est étroitement lié avec celui de Luis Campos.

Le PSG ne prépare pas au mieux sa semaine importante. Quelques heures avant le match nul concédé sur sa pelouse face au Benfica Lisbonne (1-1) en Ligue des champions ce mardi, le club de la capitale a été au centre de l’actualité à cause de l’une de ses stars : Kylian Mbappé. En effet, de nombreux médias ont affirmé que l’international français était ouvert à un départ du PSG dès cet hiver. Entre les promesses non-tenues, son positionnement et le recrutement manqué du club parisien, l’attaquant de 23 ans se sent trahi par ses dirigeants. Très proche de Kylian Mbappé depuis ses 14 ans, Luis Campos est arrivé à Paris cet été, une condition posée par le joueur au moment de sa prolongation de contrat, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Mais l’avenir du dirigeant portugais pourrait être lié à celui du champion du Monde.

Nasser al-Khelaïfi n’était pas favorable à l’arrivée de Luis Campos

Afin de poursuivre son aventure au PSG, Kylian Mbappé aurait demandé le départ de l’ancien directeur sportif, Leonardo, car ce dernier refusait toutes ses exigences. À Doha, ce licenciement ne posait aucun problème car la principale priorité était de voir le Bondynois prolonger avec les Rouge & Bleu, indique le quotidien sportif. De plus, l’ancien Monégasque voulait placer Luis Campos dans l’organigramme, une nouvelle demande acceptée par les propriétaires, même si Nasser al-Khelaïfi n’était pas enthousiaste à l’idée de travailler avec le Portugais. Si les deux hommes « n’ont pas montré de signe d’animosité l’un envers l’autre depuis le début de leur relation, celle-ci n’a jamais été d’une intense chaleur. » Ils avaient notamment eu une altercation lors d’un Lille-PSG (5-1) en avril 2019. De plus, Luis Campos avait également été appelé par le Real Madrid pour convaincre Kylian Mbappé de rejoindre la Casa Blanca à l’été 2021 et il aurait convaincu le Français que son avenir était en Espagne. Finalement, un an plus tard, les deux hommes se sont retrouvés à Paris.

Dès son arrivée, Luis Campos a décidé de nommer Christophe Galtier au poste d’entraîneur, « qui n’était pas le choix d’Al Khelaïfi pour succéder à Mauricio Pochettino. Il aurait préféré Thiago Motta. » Conscient que leurs visions divergeaient, le président parisien a en profité pour intégrer Antero Henrique dans un rôle clé afin qu’il négocie les transferts entre les clubs, domaine dans lequel Luis Campos ne souhaitait pas participer. « En rappelant Henrique, Al-Khelaïfi savait qu’il allait aiguiser une rivalité, les deux Portugais étant loin d’être les meilleurs amis du monde. » Et aujourd’hui, Luis Campos ne souhaiterait plus travailler avec son compatriote, indique L’Equipe. Si l’ancien directeur sportif des Rouge & Bleu est toujours en poste le 1er janvier prochain, « il assure, en privé, que lui ne sera plus conseiller sportif du club de la capitale. »

Campos pourrait quitter le club si Mbappé part

De son côté, Le Parisien confirme que l’arrivée d’Antero Henrique a gêné Luis Campos lors du mercato estival. La relation entre le conseiller football et l’ex directeur sportif du PSG « a provoqué d’immenses crispations pendant toute la durée du mercato, une inertie globale et, à la fin, un échec, avec la non-venue de Milan Skriniar, le défenseur axial de l’Inter Milan. » Déçu par les ventes, l’ancien du LOSC avait pour objectif de recruter le Slovaque ainsi que Robert Lewandowski (parti finalement au FC Barcelone), Bernardo Silva (Manchester City) ou encore Seko Fofana (RC Lens), mais a finalement dû se rabattre sur des joueurs de complément (Carlos Soler, Fabian Ruiz). Ainsi « le Portugais estime que le compte n’y est pas, Mbappé non plus. Le club leur avait également présenté un projet où les ventes de joueurs devaient permettre de récolter 150M€ à réinvestir dans les recrues. » L’agacement affiché par Kylian Mbappé ne vise ni Luis Campos ni Christophe Galtier. Et en cas de départ du Français, les deux hommes pourraient « suivre dans la foulée, dès janvier ou au plus tard en fin de saison », conclut LP.

Avant le match face au SL Benfica, Luis Campos a rappelé qu’il avait un contrat de trois ans chez les champions de France en titre : « J’ai trois ans de contrat avec le PSG, je suis très content d’être dans cette maison et je travaille tous les jours pour que le PSG puisse avoir à la fin de mon contrat quelque chose d’extraordinaire dans son C.V. »