Après sa victoire dans le derby francilien face au Paris FC, le PSG va désormais préparer son match de Trophée des Champions contre l’Olympique de Marseille.

Après un sextuplé légendaire en 2025, le PSG doit déjà défendre l’un de ses titres. Au lendemain de la victoire des Rouge & Bleu dans le derby francilien face au Paris FC, les joueurs de Luis Enrique ont bénéficié d’une journée de repos ce lundi.

À lire aussi : PSG – Un mois de janvier chargé attend les Parisiens

Départ pour le Koweït mardi dans l’après-midi

Ils retrouveront le Campus PSG mardi à 10h30 avant de s’envoler dans l’après-midi pour le Koweït afin de disputer le Trophée des Champions contre l’Olympique de Marseille, programmé le jeudi 8 janvier à 19 heures (en France) et diffusé sur Ligue 1+. À la veille de cette rencontre face au rival marseillais, les joueurs parisiens s’entraîneront au Jaber Al-Ahmad Stadium et l’intégralité de la séance sera ouverte aux médias. Avant cela, Luis Enrique et un joueur parisien se présenteront en conférence de presse d’avant-match (16h). Après cette rencontre, les Rouge & Bleu retrouveront Paris vendredi dans la matinée pour préparer leur 16e de finale de Coupe de France face au Paris FC, programme le lundi 12 janvier à 21h10. Dimanche, Luis Enrique se présentera donc pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Entraînement à huis clos (10h30) Départ pour le Koweït

: Mercredi : La conférence de presse du PSG (16h) Entraînement ouvert en intégralité aux médias (17h)

: Jeudi : Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (19h sur Ligue 1+ / Trophée des Champions)

: (19h sur Ligue 1+ / Trophée des Champions) Vendredi : Retour à Paris dans la matinée

: Retour à Paris dans la matinée Samedi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: