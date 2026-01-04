Retour des cadres, Dembélé… La conférence de presse de Luis Enrique

Pour son premier match de l’année 2026, le PSG s’est imposé contre le Paris FC (2-1). Après ce succès, Luis Enrique s’est réjoui de retrouver des cadres importants.

Le PSG retrouvait les terrains ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1. Après la victoire des Rouge & Bleu, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG est revenu sur ce derby parisien, avant de se réjouir des retours de joueurs importants, d’analyser la performance d’Ousmane Dembélé…

Le bilan de la soirée

« Le bilan est clair : c’était un match difficile comme on s’y attendait. On a fait une bonne première période avec beaucoup d’occasions. On a marqué un seul but. En seconde période, il y avait plus de problèmes et on a commis des erreurs. Le résultat est le plus important pour nous. Commencer en 2026 avec une victoire est essentiel. »

Retrouver des cadres vous donne-t-il confiance ?

« C’est vital, important, d’avoir les joueurs de retour. Après, il faut récupérer le niveau technique et physique. Pendant les prochaines semaines, j’espère récupérer tout le monde. »

La bonne prestation de Dembélé

« C’est ce que nous attendons. C’est le meilleur match d’Ousmane cette saison. Il a retrouvé son niveau. C’est important de gérer ses minutes. Nous jouons jeudi un premier titre. C’est pour cela qu’il n’a pas disputé les 90 minutes. »

De la déconcentration en seconde période ?

« Je ne sais pas. Je dois revoir le match. On ne pressait pas bien. Nous avons moins eu le contrôle du match. Je suis très exigeant avec mes joueurs. »

Le derby parisien

« C’était particulier. C’était le premier match de cette année aussi. J’espère jouer encore plus de derbys à l’avenir. On aime avoir le PFC en Ligue 1. »













































