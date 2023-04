L’émotion de Marquinhos après son 400e match au PSG

Pour le 400e match de Marquinhos sous le maillot du PSG, les Parisiens se sont imposés contre Nice ce soir (0-2) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. En zone mixte, le capitaine des Rouge & Bleu a affiché un soulagement après ce succès, qui fait du bien dans la période difficile que traverse le PSG.

« Le Paris Saint-Germain n’est jamais mort »

« On sait qu’on peut beaucoup mieux faire et, dans le contexte actuel, il faut prendre étape par étape. Même si ce n’était pas notre meilleur match, il était très important de prendre ces trois points. On savait qu’on n’aurait pas un match facile mais on a su gérer les moments du match et c’est un point très positif pour nous, souligne le numéro 5 du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. Il y a des moments où il faut savoir attaquer dans une rencontre et d’autres où il faut serrer les dents, se montrer solidaire. Il faut savoir comprendre les moments d’un match et en profiter un maximum. Je crois que c’est ce qu’on a fait aujourd’hui même si on n’a pas tout le temps été agressif. Mais on a su répondre présent. Le Paris Saint-Germain n’est jamais mort. Même s’il connaît des turbulences, avec les joueurs que ce club a, avec ses supporters, qui ont de la passion et de la détermination, ce club ne peut jamais être mort. » Le capitaine parisien qui a aussi été questionné sur la sortie de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux après la diffusion de la vidéo de la campagne de réabonnement au Parc des Princes pour la saison 2023-2024. « Quand on est allés au petit-déjeuner, j’ai demandé vite fait. J’ai vu ça et je voulais comprendre ce qui s’était passé. Il a expliqué sa vision. Je pense qu’il a discuté avec le club concernant ce qui, selon lui, n’allait pas. Je pense que c’est réglé.«

« 400 matches avec le PSG ? Je n’y pensais pas quand je suis arrivé ici »

Pour PSG TV, Marquinhos est revenu sur sa 400e sous le maillot des Rouge & Bleu avec émotion. « C’est énorme, même moi je n’y pensais pas quand je suis arrivé ici, je voulais juste jouer au ballon, prendre du plaisir. C’était un grand club, et de jouer avec des idoles c’était ça mon ambition. Aujourd’hui, je regarde derrière, 400 matches, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, de bons moments, de mauvais moments, mais ils se sont toujours passés avec la passion, avec l’amour pour ce sport que nous faisons. Et avec le respect pour ce maillot, je pense qu’à la fin, c’est ça que les supporters, moi et ma famille, allons garder quand je vais arrêter le foot. Tous ces matches que j’ai joué avec le Paris Saint-Germain je vais le garder dans mon coeur. »