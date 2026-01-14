Vers un départ d’Eddy Doué lors de ce mercato hivernal ?

Joueur du groupe Espoirs du PSG, Eddy Doué pourrait quitter le club de la capitale lors de ce mois de janvier. Il serait dans le viseur d’un club portugais et d’un français.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. De nombreux titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à se faire une place au sein de l’équipe professionnelle alors que d’autres décident de lancer leur carrière dans une autre équipe. Ce devrait être le cas pour Eddy Doué. Cousin de Désiré, le milieu de terrain (20 ans) évolue actuellement avec l’équipe Espoirs des Rouge & Bleu. Mais selon les informations de L’Equipe, il pourrait quitter le PSG lors du mercato hivernal.

Le PSG prêt à accepter un départ

Brillant lors de la Premier League International Cup, le titi du PSG s’est fait remarquer auprès de plusieurs clubs européens dans la compétition, à tel point qu’un départ cet hiver est désormais d’actualité, assure le quotidien sportif. L’Estrela Amadora (D1 portugaise) a entamé des discussions pour réussir à arracher sa signature. Les dirigeants parisiens sont prêts à accepter un départ de leur joueur à six mois de la fin de son contrat, contre un pourcentage à la revente. Un club français, dont l’identité n’a pas filtré, est également entré en négociations ces derniers jours, conclut L’Equipe.