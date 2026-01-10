Le PSG entame les discussions pour les prolongations de Dembélé et Barcola

En fin de contrat en 2028 avec le PSG, les attaquants Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont en discussions pour prolonger leur contrat avec les champions d’Europe.

Le PSG compte bien conserver sa base de joueurs cadres pour les années à venir. Après avoir réussi à prolonger Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha l’année passée, et en attendant l’officialisation à venir de Willian Pacho, la direction parisienne compte bien conserver le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’année 2025 historique des Rouge & Bleu.

Le PSG veut conserver un équilibre au sein du vestiaire

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le PSG a lancé les grandes manoeuvres pour les prolongations d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, liés jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Grand acteur de l’année 2025 historique des Rouge & Bleu, le Ballon d’Or a vu le PSG entamer les discussions avec son entourage avec une première offre orale. Concernant l’offre formulée, le board parisien a voulu rester cohérent. « Paris prévoit une revalorisation salariale pour son ballon d’or. Mais par volonté de conserver un équilibre au sein du vestiaire, la direction francilienne n’a pas fait une offre qui pourrait être perçue comme déraisonnable au regard des émoluments du vestiaire. » Du côté d’Ousmane Dembélé, on s’attend à un traitement digne de son nouveau statut et les discussions entre les deux parties vont se poursuivre lors des prochains mois. « Compte-tenu des enjeux d’un tel dossier, il faudra plusieurs semaines pour négocier les contours du contrat entre différentes parties qui se respectent. » De son côté, Foot Mercato apporte également des informations sur ce dossier. Et selon le média footballistique, le numéro 10 du PSG va refuser l’offre parisienne, qui tournerait autour de 30M€. « Or, c’est près du double qui est réclamé par le clan Dembélé ! On est donc loin d’un accord entre les deux parties. »

Concernant Bradley Barcola, il fait également l’objet d’une proposition de contrat. Mais le joueur de 23 ans et son entourage n’ont pas encore donné leur réponse, précise le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. Alors que des discussions avaient été entamées avec son ancien agent, elles ont été arrêtées puis ont repris avec le nouvel agent Moussa Sissoko, qui gère également les intérêts d’Ousmane Dembélé. « Le club aimerait connaître la position du joueur, car cela va également conditionner le prochain mercato parisien, surtout si l’ancien de l’OL a des velléités de départ. » En cas de départ de Bradley Barcola à l’été 2026, la direction parisienne dispose déjà d’une short-list pour le remplacer. Mais la priorité est de conserver l’ancien Lyonnais. Malgré l’intérêt de cadors européens l’été dernier (Bayern Munich et Liverpool), l’international français « n’a jamais fait part d’une envie de partir », conclut RMC.