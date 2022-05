Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. L’attaquant (23 ans) explique ne pas encore avoir fait son choix sur son avenir. Un avenir qui devrait se jouer entre les Rouge & Bleu et le Real Madrid. Les observateurs du football ont tous un avis sur ce qui serait le meilleur pour l’international français. Pour Rio Ferdinand, le numéro 7 parisien doit se demander où il peut être le meilleur.

« Mbappé, je l’adore. Son avenir ? Si j’étais lui, j’irais là ou je pense pouvoir gagner la Champions League. En ce moment au moment, ça ne semble pas possible. Car pour moi ils ont eu leurs meilleures chances ces trois dernières années. Et ils ont failli au moment crucial. À ce niveau, les choix ne sont pas dictés par l’argent. Il doit choisir où il peut être le meilleur Kylian Mbappé. S’il pense qu’il peut l’être au PSG, d’accord, lance l’ancien défenseur central pour le Canal Champions Club. Mais la vraie question pour lui, c’est où peut-il tirer le meilleur de lui-même ? Pour gagner et s’épanouir pour devenir le meilleur joueur. Messi et Ronaldo ne monopoliseront plus le Ballon d’Or. Qui prendra la suite ? Il doit se convaincre que c’est son tour.«