Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG affronte l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Et à la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent au Campus PSG.

J-1 avant le match tant attendu entre le PSG et l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Une rencontre d’une importance capitale pour les Rouge & Bleu, en mauvaise posture dans cette campagne de Ligue des champions (1 victoire, 1 nul, 1 défaite). Et pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur la quasi totalité de son effectif.

En effet, seuls les blessés de longue date, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, manqueront à l’appel. Et à la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG ce mardi en fin de matinée. Les quinze premières minutes de cette séance seront à suivre ici et par le biais du lien ci-dessous à partir de 11 heures.