Alors que la Coupe du Monde cristallise l’attention de tous les suiveurs de la planète football, le PSG a, lui, repris le chemin de l’entraînement depuis peu. Avec un objectif en ligne de mire : le 28 décembre prochain en marge de la 15e journée de Ligue 1 face au RC Strasbourg.

La Coupe du Monde livrera bientôt son verdict. L’Argentine, qui a balayé la Croatie sur le score fleuve de 3-0, est le premier finaliste. Reste à voir qui de Kylian Mbappé ou d’Achraf Hakimi rejoindra Lionel Messi. Dans le même temps, les joueurs rouge et bleu qui n’ont pas été sélectionnés ont repris les séances collectives. Ce jour, le PSG nous apprend d’ailleurs que Christophe Galtier sera absent les deux prochains jours. En effet, comme stipulé par le club de la capitale via son compte Twitter officiel, Christophe Galtier ne sera nullement présents afin d’orchestrer l’entraînements de ses joueurs. La cause ? Le technicien francilien prend part à un rassemblement d’entraîneurs du côté de Clairefontaine. De ce fait, ce sont ses adjoints, à savoir Thierry Oleksiak et Joao Sacramento, qui le suppléeront au pied levé durant ce court laps de temps.