Mercato – Des départs chez les féminines du PSG

Les féminines du PSG ont profité de ce mercato pour se renforcer. Mais à l’inverse, plusieurs joueuses ont plié bagages.

Les féminines du PSG ont des objectifs élevés, que ce soit en Women’s Champions League, en Coupe de France et en D1 Arkema. Pour parvenir à afficher le niveau le plus compétitif possible, le club parisien a enregistré la venue d’Allyson Swaby. La Jamaïcaine vient donc renforcer l’arrière-garde rouge et bleu.

Une officialisation qui est tombée ce lundi. Et dans le même temps, le PSGs’est également séparé de deux joueuses. La première, Bénédicte Simon s’est engagée avec la Juventus dans le cadre d’un transfert définitif. Mais outre la défenseuse, une autre francilienne a plié bagages, sous forme de prêt cette fois. Magnaba Folquet, jeune espoir évoluant au poste de milieu de terrain, a été prêté à Fleury jusqu’à la fin de la saison en cours.