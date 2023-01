Une nouvelle joueuse vient renforcer les Féminines du PSG

Les Féminines du PSG continuent de se renforcer afin de tenter de s’offrir une belle fin de saison en championnat, Coupe de France et UEFA Women’s Champions League. Ce lundi, il a annoncé l’arrivée Allyson Swaby en provenance de l’Angel City FC.

Pour tenter de conserver son titre de Coupe de France et tenter de s’offrir la D1 Arkema et l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG se renforcent. Ce lundi après-midi, les Rouge & Bleu ont annoncé la signature d’Allyson Swaby en provenance de l’Angel City FC. L’internationale Jamaïcaine (26 ans) est prêtée jusqu’à la fin de la saison chez les Rouge & Bleu.

Une nouvelle défenseure centrale

La joueuse, qui arrive pour renforcer la défense centrale du PSG, se dit ravi de pouvoir jouer dans un tel club. « Je suis super heureuse d’être ici ! Cela a été un long processus, et je suis vraiment contente et impatiente de pouvoir chausser mes crampons et sortir sur le terrain avec mes nouvelles coéquipières. Je suis très heureuse d’être ici, à Paris, et j’ai hâte de jouer devant nos supporters. Mes objectifs ? Le fait de venir ici et d’être sur un contrat à court terme signifie clairement que je suis ici pour performer, évidemment sur le plan personnel, mais aussi et surtout pour aider l’équipe à gagner toutes les compétitions possibles. C’est l’objectif.«