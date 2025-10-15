N.Mendes, Hakimi, Pacho, Vitinha, Kvaratskhelia… Les résultats des internationaux du PSG

Ce mardi soir, plusieurs internationaux du PSG disputaient leur dernier match avec leur sélection avec des enjeux importants pour certains.

À J-2 de la réception du RC Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1 (vendredi à 20h45 sur Ligue 1+), Luis Enrique va récupérer ses joueurs au compte-gouttes. Ce mardi soir, plusieurs Parisiens disputaient leur dernier match avec leur sélection.

Portugal / Hongrie (2-2)

Auteur d’un sans-faute avec trois victoires en autant de rencontres, le Portugal pouvait valider son ticket pour la Coupe du monde 2026 en cas de succès face à la Hongrie. Et les joueurs de Roberto Martinez étaient proches de leur objectif jusqu’à l’égalisation tardive des Hongrois. Avant cela, Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé (22e, 45e+1), dont un but sur un magnifique centre de Nuno Mendes juste avant la pause, pour répondre à l’ouverture du score d’Attila Szalai (9e). Mais les Portugais devront encore patienter pour valider leur qualification suite au but de Dominik Szoboszlai dans le temps additionnel (90e+1). Malgré ce résultat nul, la Seleção das Quinas occupe toujours la première place (10 pts), avec cinq points d’avance sur son adversaire du soir.

Titulaire dans le couloir gauche de la défense, Nuno Mendes a disputé 79 minutes dans cette rencontre. Et le défenseur du PSG continue d’impressionner avec une passe décisive sublime sur le deuxième but de Cristiano Ronaldo. Le joueur de 23 ans a été à l’origine de nombreuses actions avec 4 passes clés. Très actif sur son côté gauche (74 ballons touchés), le numéro 25 des Rouge & Bleu était présent dans les duels (6/9 remportés, 3/3 tacles réussis). Une nouvelle performance majuscule du Parisien.

Également titulaire, Vitinha a disputé l’intégralité du match (90 minutes). Comme son coéquipier parisien, le Portugais de 25 ans a été à l’origine de certaines actions offensives avec 2 passes clés. Précieux dans la construction du jeu (109 ballons touchés, 10 ballons perdus), il s’est montré précis dans son rôle de métronome (96% de passes réussies, 95/99) et a aussi tenter d’apporter du danger avec 2 tirs. Remplaçant au coup d’envoi, Gonçalo Ramos est entré en jeu à la 78e minute en lieu et place du double buteur Cristiano Ronaldo. L’attaquant du PSG n’a pas eu assez de temps pour se mettre en évidence (4 ballons touchés).

Le XI du Portugal : Costa – Semedo, R.Dias, Veiga, N.Mendes (N.Tavares, 79e) – R.Neves (Palhinha, 62e), Vitinha – Neto (J.Felix, 62e), B.Fernandes (F.Conceiçao, 62e), B.Silva – C.Ronaldo (c) (G.Ramos, 78e)

Le classement

Portugal – 10 pts (+7) Hongrie – 5 pts (+1) Irlande – 4 pts (-1) Arménie – 3 pts (-7)

Turquie / Géorgie (4-1)

En revanche pour la Géorgie, la qualification pour le Mondial 2026 se complique fortement après la lourde défaite face à la Turquie (4-1). L’équipe de Willy Sagnol a coulé avec trois buts encaissés en première période par Kenan Yildiz (14e), Merih Demiral (22e) et Yunus Akgün (35e). Au retour des vestiaires, le défenseur Merih Demiral y est allé de son doublé (52e). Giorgi Kochorashvili a sauvé l’honneur de sa sélection avec une réalisation après l’heure de jeu (64e). Une lourde défaite qui place la Géorgie troisième du groupe, à six points des Turcs (2e, 9 pts), avant le rassemblement de novembre avec des rencontres contre l’Espagne et la Bulgarie.

Convoqué durant ce rassemblement, Khvicha Kvaratskhelia a enchaîné une deuxième titularisation de suite, lui qui revenait tout juste de blessure. Capitaine du soir, le numéro 7 du PSG a disputé l’intégralité de la rencontre (90 minutes). S’il a affiché du déchet technique (22 ballons perdus), l’ailier de 24 ans ne s’est pas caché et a tenté d’apporter du danger par le tir (4 tirs tentés) et les dribbles (5 réussis sur 10). Et il a conservé sa hargne habituelle avec 10 duels remportés sur 19 disputés.

Le XI de la Géorgie : Mamardashvili – Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Gocholeishvili – Kochorashvili, Kiteishvili (Gagnidze, 64e), Mekvabishvili – Davitashvili (Lobjanidze, 71e), Mikautadze (Zivzivadze, 46e), Kvaratskhelia (c)

Le classement

Espagne – 12 pts (+15) Turquie – 9 pts (+3) Géorgie – 3 pts (-3) Bulgarie – 0 pt (-15)

Maroc / Congo (1-0)

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, le Maroc avait la possibilité de marquer l’histoire du football de sélection ce mardi soir. En cas de victoire, les Marocains pouvaient devenir la seule nation à remporter 16 rencontres d’affilée. Et les Lions de l’Atlas ont réussi leur objectif avec ce court succès face au Congo (1-0) grâce à un but de Youssef En-Nesyri, sur une passe décisive d’Achraf Hakimi (63e), pour conclure en beauté cette phase de qualifications avec un sans-faute (8 victoires en 8 matches). Avec 16 victoires d’affilée, le Maroc dépasse l’Espagne (15 victoires entre 2008 et 2009), l’Allemagne (15) et la France (14 entre mars 2003 et février 2004).

Titulaire et capitaine, Achraf Hakimi a disputé l’intégralité de la rencontre (90 minutes). Et le latéral du PSG a été le meilleur joueur sur le terrain. Très actif avec 130 ballons touchés, le joueur de 26 ans s’est montré excellent offensivement, avec une passe décisive sur l’unique but de la rencontre, 5 passes clés et 2 tirs cadrés, et défensivement : 7 récupérations, 100% de duels remportés (4/4).

Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi (c), El-Yamiq (Akhomach, 64e), Aguerd, El Karouani – Saibari, El Aynaoui, Ben Seghir (En-Nesyri, 46e) – B.Diaz (Targhalline, 81e), Igamane (El-Kaabi, 64e), Ezzalzouli (Masina, 64e)

Le classement

Maroc – 24 pts (+20) Niger – 15 pts (+1) Tanzanie – 10 pts (-1) Zambie – 9 pts (+0) Congo – 1 pt (-20) Érythrée (forfait) – 0 pt (+0)

Mexique / Equateur (1-1)

Enfin, l’Equateur de Willian Pacho disputait une rencontre amicale face au Mexique dans la nuit de mardi à mercredi. Et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Germán Berterame avait rapidement ouvert le score pour les Mexicains (3e) mais Jordy Alciva a répondu sur penalty quelques minutes plus tard (20e). Avec ce score de parité, la Tri prolonge sa série d’invincibilité à 13 rencontres sans défaite. Titulaire et capitaine, Willian Pacho a disputé l’intégralité du match (90 minutes). Et le défenseur du PSG a livré une nouvelle partition solide aux côtés de Joel Ordóñez avec 61 ballons touchés et 90% de passes réussies (46/51).

Le XI de l’Equateur : Galindez – Preciado (Paez, 28e), Ordóñez, Pacho, Medina (Chávez, 82e) – Franco, Alcivar, Vite (P.Mercado, 68e) – Yeboah (J.Mercado, 81e), Valencia (Campana, 68e), Minda (Angulo, 46e)