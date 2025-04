Nasser al-Khelaïfi bien présent au Parc pour PSG / OM

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG affronte Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Présent à Doha ces derniers jours, Nasser al-Khelaïfi sera présent au Parc des Princes.

Après sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool (1-1, 1 t.a.b à 4), le PSG va jouer un nouveau choc ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique de Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

De retour de Doha

Pour ce deuxième et dernier Classico de la saison, le PSG pourra compter sur ses supporters, qui donneront de la voix afin de pousser leur équipe à se sublimer sur le terrain et à s’offrir les Marseillais pour confirmer sa suprématie sur l’affiche et sur la Ligue 1. Présent à Anfield pour la qualification historique du PSG contre Liverpool en Ligue des champions, Nasser al-Khelaïfi avait ensuite pris la direction de Doha. Le président du PSG a quitté le Qatar ce matin et sera bien présent dans les tribunes du Parc des Princes pour le Classico, comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste RMC Sport.