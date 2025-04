PSG / OM – Le nouvel appel au calme du PSG à ses supporters

Le PSG affronte Marseille ce dimanche soir (20h45, DAZN) au Parc des Princes. Les supporters parisiens comptent offrir un retour hostile à Adrien Rabiot. Le PSG a de nouveau envoyé un appel au calme à ses supporters.

En clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille. Un Classico qui s’annonce bouillant. En effet, les supporters parisiens comptent offrir un accueil très hostile à Adrien Rabiot, lui qui va faire son retour pour la première fois au Parc des Princes depuis qu’il a signé à Marseille, le club ennemi, lui qui a été formé et a fait ses premiers pas en tant que professionnel au PSG.

A voir aussi : Un dispositif policier important autour de PSG / OM

« PSG-OM : Passion, ambiance, respect ! Ce soir c’est VOUS qui faites la différence, avec énergie, et sans insulte ! »

Depuis le début de la semaine, le PSG envoie des appels au calme via ses réseaux sociaux, expliquant qu’il était de supporter son équipe plutôt qu’insulter son adversaire, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le club de la capitale et sur le résultat du match. Ce dimanche, le PSG a de nouveau envoyé un message à ses supporters. Via mail ou SMS, le club de la capitale a fait passer le message suivant : « PSG-OM : Passion, ambiance, respect ! Ce soir c’est VOUS qui faites la différence, avec énergie, et sans insulte ! » ou bien encore « Supporters supportons. Parce que le Paris Saint-Germain est une grande famille et vise l’excellence collective, sur et en dehors du terrain, nous invitons tous nos supporters à faire vibrer le Parc avec ferveur, dans l’unique but de soutenir notre équipe. Les chants insultants et discriminants n’ont pas leur place dans notre enceinte. » Un message qu’a également transmis Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match.