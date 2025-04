Séries, Donnarumma, Parc… Les chiffres clés avant PSG / OM

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG affronte Marseille en clôture de la 26e journée de ligue 1. Quelques heures avant ce Classico, analyse en chiffres de ce choc.

Après sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le PSG va retrouver les terrains ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique de Marseille pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Lors des Classico, le club de la capitale reste sur quatre victoires toutes compétitions confondues sans encaisser le moindre but. Les Rouge & Bleu qui restent sur une série de huit matches sans défaite en championnat contre l’OM (sept victoires et un nul), pour 17 buts inscrits et un seul encaissé, indique, Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale.

A voir aussi : PSG / OM – Les compositions probables selon la presse

Un 100e match au PSG pour Donnarumma

Ce dimanche sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG et Marseille s’affronteront pour la 33e fois depuis le changement de propriétaire du PSG. Et le bilan est très largement en la faveur du PSG avec 25 victoires, quatre nuls et seulement trois défaites. Le club de la capitale pourrait s’offrir sa 52e victoire contre son ennemi historique. Seuls deux clubs possèdent un plus mauvais bilan face aux Parisiens : Nantes (54 défaites) et Saint-Etienne (52 défaites). Ce dimanche, ce sera le 54e match entre Paris et Marseille au Parc des Princes pour un bilan de 31 victoires, 12 nuls et 10 défaites. « Seul Bordeaux (55 matches) a fait mieux, les Marseillais vont rejoindre Nantes (54 matches) sur la pelouse de la Porte d’Auteuil. » Annoncé titulaire, Gianluigi Donnarumma pourrait disputer son 100e match sous le maillot du PSG ce soir. Ce sera également le 109e Classico de l’histoire pour un bilan de 51 victoires, 23 nuls et 34 défaites. Depuis 2011 et l’arrivée de QSI dans la capitale, la différence de points entre les deux équipes en Ligue 1 est de 308 points en faveur du Paris Saint-Germain, conclut Michel Kollar.