Ce dimanche soir, le PSG disputait son match de la 36e journée de Ligue 1 face à Troyes. Et pour son avant-dernier match de la saison au Parc des Princes, le club de la capitale a une nouvelle fois déçu en concédant un troisième match nul d’affilée en championnat. Malgré une avance de deux buts – grâce à Marquinhos et Neymar – les Rouge & Bleu ont fini par être rejoints au score (2-2) suite à des erreurs de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. De son côté, l’Estac obtient un point précieux pour son maintien et compte désormais une petite marge sur ses poursuivants, à deux journées de la fin. Dans une ambiance morose, les hommes de Mauricio Pochettino ont une nouvelle fois livré une prestation insipide. Il restera deux rencontres aux Parisiens pour tenter de finir de la meilleure des manières cet exercice 2021-2022.

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’AS Monaco s’est imposée sur la pelouse du LOSC grâce à un doublé d’Aurélien Tchouaméni (2-1). Un résultat qui permet aux Monégasques d’occuper la dernière marche du podium. Après son élimination en demi-finales de Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille est allé s’imposer sur la pelouse du FC Lorient (3-0) et conserve sa place de dauphin. De son côté, l’Olympique Lyonnais a quasiment dit adieux à ses rêves de Coupe d’Europe pour la saison prochaine suite à sa défaite face au FC Metz dans les dernières secondes du match (2-3). Grâce à ce succès, le club messin peut encore croire à une place de barragiste. Enfin, les Girondins de Bordeaux s’approchent de plus en plus de la Ligue 2. Après une énième large défaite face à l’Angers SCO (1-4), le club au scapulaire est la lanterne rouge du championnat et compte quatre points retard sur le barragiste l’AS Saint-Etienne (avec un match en moins).

Malgré ce match nul décevant, le PSG est toujours la meilleure attaque du championnat avec 81 buts inscrits et se place devant le Stade Rennais (77) et l’Olympique Lyonnais (61). Avec ses deux buts encaissés, le club de la capitale est la deuxième meilleure défense de Ligue 1 (36), à égalité avec l’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais, mais loin derrière l’OGC Nice (29). Pour son prochain match, le PSG se déplacera sur la pelouse du Montpellier Hérault (samedi 14 mai à 21h sur Prime Video) à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 36e journée de Ligue 1

LOSC / AS Monaco (1-2)

Stade Brestois / RC Strasbourg (0-1)

FC Metz / Olympique Lyonnais (3-2)

Angers SCO / Girondins de Bordeaux (4-1)

Clermont Foot / Montpellier HSC (2-1)

Stade de Reims / RC Lens (1-2)

FC Lorient / Olympique de Marseille (0-3)

Paris Saint-Germain / Troyes (2-2)

OGC Nice / AS Saint-Etienne (mercredi 11 mai)

FC Nantes / Stade Rennais (mercredi 11 mai)

Classement Ligue 1