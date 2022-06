Pisté par le PSG, Dembélé pourrait rester au Barça

Pendant le mercato estival, le PSG est bien souvent associé à de gros noms et de gros dossiers. En 2022 c’est encore le cas avec Ousmane Dembélé. Ce dernier arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, et est donc libre de s’engager avec qui il veut. Et dans la course des prétendants, le Paris Saint-Germain semblait être bien placé. Cependant, aujourd’hui la donne pourrait avoir changée. En effet, si le départ libre de l’attaquant français semblait acté depuis plusieurs semaines, le numéro 11 blaugrana souhaiterait finalement poursuivre son aventure en Catalogne selon la Cadena Ser. C’est en ce sens que le clan d’Ousmane Dembélé pourrait accepter la seule et unique offre de ses dirigeants sur la table.

Xavi, facteur X

Longtemps insatisfaisante, l’offre du FC Barcelone ne bougera pas, et si Dembélé souhaite poursuivre sous ses couleurs, il devra l’accepter. Selon la Cadena Ser, l’international français aurait été en contact avec son coach, Xavi, ces derniers jours, et lui a fait savoir qu’il souhaitait signer un nouveau bail avec les blaugranas. L’homme de banc espagnol aurait fait savoir à son joueur qu’il devra faire un effort pour cela, car la direction du FC Barcelone ne changera pas son offre. Les deux hommes sont désireux de continuer à travailler ensemble. Une piste qui s’éloigne pour le PSG.