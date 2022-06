Ousmane Dembélé est l’un des joueurs en fin de contrat le 30 juin qui fait le plus la Une des journaux. L’ancien rennais, outre le FC Barcelone, serait dans le viseur du PSG, de Chelsea, du Bayern Munich ou bien encore de Liverpool. Alors qu’il ne serait pas contre rester à Barcelone, et que Xavi son entraîneur – fait le forcing pour le convaincre de prolonger, les deux clans n’arrivent pas à s’entendre sur le futur contrat de l’international français, notamment sur le salaire. Le PSG était intéressé et ceux dès le mois de janvier, mais ce ne serait plus le cas. L’arrivée de Luis Campos au club aurait mis un stop à cette piste comme l’avait annoncé il y a un mois Le Parisien. « Même s’il a des atouts indéniables : il est en fin de contrat, donc libre ; il possède une complicité avec Kylian Mbappé et des affinités techniques avec le Bondynois ; connaît l’air des grands clubs », listait le quotidien francilien, il ne correspond pas au profil recherché le dirigeant portugais pour renforcer l’attaque parisienne.

Dembélé entre le Barça et Chelsea

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que la piste s’est pratiquement refermée avec l’arrivée de Luis Campos, expliquant que l’avenir de Dembélé devrait se jouer entre le FC Barcelone et Chelsea. Longtemps intéressé par le joueur de 25 ans sous l’ère Leonardo, le PSG était désireux de profiter de cette opportunité de marché alors que le contrat du joueur avec les Azulgrana prend fin le 30 juin prochain. Mais l’éviction du Brésilien et l’arrivée de Luis Campos ont redistribué les cartes. « Paris ne semble plus une destination envisageable, pas plus que le Bayern Munich. » Ce mardi, la presse catalane a aussi évoqué le dossier. Pour Sport, ce dossier « est très difficile. » Il y a eu une réunion hier entre les deux parties et cette dernière s’est de nouveau conclue sans aucun accord. L’offre du club ne correspondrait pas aux attentes du clan Dembélé. Pour le Mundo Deportivo, l’offre du FC Barcelone est à prendre ou à laisser. Les Blaugrana ne comptant pas monter sa proposition jusqu’au niveau demandé par le clan Dembélé. En fin dans deux jours, ce dossier pourrait se décanter assez rapidement.