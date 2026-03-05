Sébastien Pocognoli

Pocognoli : « Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de jouer le PSG »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 mars 2026

Demain soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Monaco dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Sébastien Pocognoli estime que ce n’est pas le meilleur moment d’affronter le PSG.

Pour la quatrième et dernière fois de la saison, le PSG va affronter l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 demain soir. Avec cette rencontre contre les Monégasques, les Parisiens voudront provisoirement prendre sept points d’avance sur Lens et préparer au mieux le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea. Même si cette rencontre se joue cinq jours avant la réception – au Parc des Princes – des Blues, Sébastien Pocognoli, l’entraîneur monégasque, estime, en conférence de presse, que ce n’est pas le meilleur moment d’affronter les Rouge & Bleu.

Deux retours importants à l’entraînement du PSG avant Monaco
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« Je ne pense pas qu’ils seront déjà focus sur la rencontre face à Chelsea« 

« Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de les jouer, car ils ont l’occasion d’augmenter leur avance au classement, d’autant qu’ils savent l’opposition qu’on leur a livrée lors de nos trois confrontations précédentes. Et puis tout simplement parce que c’est le Paris Saint-Germain, et qu’ils font tout pour gagner chaque match. Donc je ne pense pas qu’ils seront déjà focus sur la rencontre face à Chelsea. On verra avec la composition de départ, mais tous les matches sont importants pour eux, donc je m’attends à ce qu’ils le prennent très au sérieux et on sera prêts pour ça. » Le coach belge a ensuite évoqué le type de match auquel il s’attendait sur la pelouse du Parc des Princes. « Ce n’est pas la même configuration qu’une confrontation aller-retour de Ligue des champions, mais le contexte reste le même avec un match à l’extérieur face au PSG. Une équipe dont on connaît les qualités, qui est l’une des meilleures équipes de France et d’Europe. Il faudra donc être très bons et le contenu devra être le même que lors des rencontres précédentes, avec une grande solidarité, la volonté d’attaquer et défendre ensemble et d’essayer d’ajuster ce que l’on aurait pu mieux faire contre eux. » 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 mars 2026

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