Titi PSG
Image : PSG.fr

Le PSG connaît son adversaire pour les 1/4 de Gambardella

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 mars 2026

Le PSG s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella. À ce stade de la compétition, les titis du PSG affronteront Caen. 

Pour le moment, la Coupe Gambarella est un long fleuve tranquille pour l’équipe U18 du PSG. Les titis ont en effet surclassé Chartres (8-0), Rouen (6-1) et Le Mans (5-0) avant d’éliminer Le Havre en huitièmes de finale le week-end dernier (2-0). Les Parisiens poursuivent leur rêve de remporter la Coupe de France des jeunes, compétition que le PSG n’a remportée qu’à une seule reprise, en 1991. 

Les titis que le PSG ne compte pas voir partir cet été
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Un match qui se jouera le 5 avril

Ce jeudi après-midi, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Gambardella a eu lieu. Et le PSG a hérité de Caen. Les Parisiens se déplaceront à Caen le 5 avril prochain. Dans les autres affiches, on aura un choc entre Lyon et Rennes, deux des meilleurs centres de formation de France. Les deux autres quarts opposeront Nice et Montpellier, alors que Nantes recevra Troyes. En cas de qualification en demi-finale, le PSG affrontera le vainqueur de Nantes-Troyes. Une rencontre qui se déroulera le 26 avril prochain.

Le calendrier des quarts de finale de la Coupe Gambardella

  • Caen – PSG
  • Nice – Montpellier
  • Nantes – Troyes
  • OL – Rennes

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 mars 2026

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