Ce mardi, le PSG a pris une petite option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s’imposant sur le plus court des scores face au Real Madrid au Parc des Princes. Désormais, il faudra confirmer au match retour pour les hommes de Mauricio Pochettino sur la pelouse du stade Bernabeu le 9 mars prochain, ce qui ne sera pas une mince affaire.

Un match aller des huitièmes de finale glané grâce à un seul et unique but signé Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu. Pourtant, le numéro 7 franciliens a eu une occasion en or d’ouvrir la marque peu après l’heure de jeu lorsque Dani Carvajal l’a fauché dans la surface de réparation. Un pénalty logique que l’ancien monégasque a laissé à un certain Lionel Messi. Finalement, la Pulga s’est trouée face à Thibaut Courtois, mais le geste de laisser le ballon à son coéquipier veut dire beaucoup de choses. C’est notamment le sentiment livré par Luis Fernandez au micro de Téléfoot ce dimanche matin : « Je trouve cela bien qu’il ait donné le ballon du pénalty à Lionel Messi. Kylian Mbappé, on le sent heureux au PSG, heureux de jouer aux côtés de Neymar et de Messi. C’est pour cela qu’il a eu raison de donner ce ballon. Le geste est magnifique »