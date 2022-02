Hand : Le PSG écrase Limoges et poursuit son sans-faute

Après une première partie de saison tout simplement parfaite avec autant de victoires que de matches disputés, la section handball du PSG est lancée à grande vitesse vers un nouveau titre de champion de France. Le tout pour les joueurs de Raul Gonzalez sera de garder ce rythme et cette motivation, ce qui semble bien parti en ce mois de février 2022.

En effet, les Parisiens paraissent bien revenus avec les mêmes intentions de leur trêve. Déjà, Adama Keita et ses coéquipiers se sont largement imposés face à Saran la semaine passée en Liqui Moly Starligue sur le score de 30-39. Et ce dimanche, ils faisaient face à Limoges au stade Pierre de Coubertin. Une partie qui a tourné à la démonstration une fois encore. Si le score était plutôt serré et indécis jusqu’à la pause (20-18), le PSG s’est littéralement envolé lors du second acte avec un 24-11 inscrit durant celle-ci. Sans trembler, les Franciliens, grâce entre autres à un grand Dainis Cristopans (6 buts) ou Ferran Solé Sala (6 buts), s’imposent ainsi 44-29 et enchaînent donc un 17e succès de rangs en Liqui Moly Starligue. Prochaine étape pour le club de la capitale face à Flensburg ce jeudi soir en Ligue des Champions.