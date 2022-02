Auteur d’une saison exceptionnelle en Liqui Moly Starligue, le PSG Handball a parfaitement lancé sa seconde partie d’exercice. En effet, les joueurs de Raul Gonzalez se sont imposés sur le large score de 30-39 face à Saran la semaine passée. Et ce dimanche, les Parisiens ont remis cela avec un succès probant glané contre Limoges (44-29). Un résultat de haute volée sur lequel est revenu Mathieu Grébille au micro de PSG TV.

« C’était important de continuer sur notre lancée, de faire un match sérieux contre une équipe de Limoges qui s’est bien battue. On a su faire l’écart en deuxième période. Tout le monde a répondu présent. C’est toujours un plaisir de jouer à la maison. On veut continuer comme ça. Quand toute l’équipe joue bien c’est plus facile pour nous. On sait que la difficulté c’est d’enchaîner les bons matchs. On a fait ce qu’il fallait aujourd’hui pour être préparés au mieux pour le match à Flensburg. »