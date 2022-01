Après son large succès contre Vannes en Coupe de France (0-4), le PSG s’apprête à retrouver la Ligue 1 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (dimanche 9 janvier à 20h45 sur Prime Video). Pour ce premier choc de l’année, Mauricio Pochettino devra composer sans Neymar Jr (blessé), Donnarumma ou encore Danilo Pereira, tous deux touchés par la Covid 19. Si la présence de Leo Messi est elle aussi incertaine, Bruno Salomon – chroniqueur chez L’Equipe de Greg – voit le leader du championnat s’imposer face à l’OL et reconnait une certaine discipline chez les Parisiens, même privés de certains de leurs cadres.

« Il y a un homme qui est en feu, un homme qui a envie de marcher sur la Ligue 1, le championnat et tout ce qui passe, c’est Kylian Mbappé. (…) Après je pense très franchement que cette équipe du PSG, quand elle a ce genre d’absents, (Messi incertain, Neymar, Donnarumma, etc…) elle est sérieuse, même beaucoup plus sérieuse et disciplinée parce qu’il y a plus de jeunes, des joueurs comme Herrera qui sont peut-être moins flamboyants mais avec moins de trous d’air. Cette équipe du Paris Saint-Germain, quand elle est un peu amoindrie, elle fait du 70 ou 80 minutes de jeu alors que d’habitude, quand on est avec les ‘darons’, les tauliers, les papas, on n’en fait que 45 puis on lâche un petit peu la rencontre. De plus je pense que l’équipe de Lyon sera pénalisée par cette histoire de jauge. Paris prend parfois la sauce au Groupama Stadium, je pense que là avec 5000 supporters ou le potentiel huit clos, ça peut vraiment desservir les Lyonnais. »