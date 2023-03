PSG : Le geste de Nasser Al-Khelaïfi pour la Turquie

Le président du PSG s’est exprimé en direct à la télévision turque notamment au sujet de sa position face à la situation du pays. Une prise de parole qui a suivie celle de son attaquant star, Kylian Mbappé, sur la même chaîne.

Le Paris Saint-Germain, par ses têtes les plus fortes, semble être engagé et sensible à la situation en Turquie. Hier, Kylian Mbappé s’est exprimé à l’antenne sur la chaîne TRT Spor : « Je ne peux pas imaginer la douleur que peut ressentir la communauté turque. Le football mondial soutient la Turquie et va tout faire pour l’aider à se reconstruire. C’est une émission exceptionnelle et c’est un grand honneur pour moi d’y participer […] J’espère que tout va se passer pour le mieux, que le pays va se reconstruire, et pourquoi pas, que l’on revienne y jouer pour redonner le sourire aux enfants« . Une prise de parole dans le cadre d’une émission qui avait pour but de réaliser une collecte de fonds en direct à l’antenne à laquelle Kylian Mbappé a donc participé. Cependant, il n’était pas le seul acteur du football mondial a y participer, et même pas le seul Parisien. En effet, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a également pris part à cette émission, avec une intervention en direct : « Nous ne sommes pas en Turquie, mais nos cœurs sont avec vous. Nous partageons votre douleur. J’ai aussi discuté de la situation avec Ali Koc (Businessman turque et président de l’union des clubs turques ; NDLR), c’est notre devoir d’être avec vous. La campagne #OmuzOmuza est très importante. Je regarde tout cela avec beaucoup de respect » a-t-il déclaré. Le hashtag #OmuzOmuza (épaule contre épaule en turque) est celui utilisé à travers le monde afin de venir en aide à la Turquie et partager des messages.

🗣️ PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi: Türkiye'de değiliz ancak kalbimiz sizinle. Acınızı paylaşıyoruz. Ali Koç'la da durumu görüştüm, sizinle birlikte olmak bizim görevimiz. #OmuzOmuza kampanyası çok önemli. Saygıyla izliyorum. pic.twitter.com/zcJlYcgJ3Y — TRT Spor (@trtspor) March 1, 2023 Twitter : @trtspor

En plus de leur prise de parole, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ont donc financièrement participé au soutien à la Turquie.