L’actualité mercato du PSG s’active depuis quelques jours avec des grosses tendances qui se dégagent.

On le sait, le PSG travaille ardemment pour renforcer son effectif après une saison plutôt décevante malgré le titre de champion de France (quasiment) acquis. Parmi les chantiers prioritaires, on retrouve l’axe de la défense. Si Milan Skriniar devrait être la première recrue de ce mercato estival, un autre joueur est aussi attendu pour renforcer ce secteur défaillant. Depuis quelques jours, un nom revient avec insistance, celui de Lucas Hernandez. Selon L’Équipe, le joueur aurait même déjà un accord avec le club de la capitale. Reste néanmoins à en trouver un avec les Bavarois… ce qui ne serait pas chose aisée. Alors que ces échos sont largement relayés en France, du côté de l’Allemagne, on dément fermement ces informations.

Le Bayern Munich surpris par ces rumeurs

Comme le rapporte le média Bild Sport, il serait peu probable que le Bayern Munich laisse partir Lucas Hernandez cet été. En effet avec encore un an de contrat, le montant du transfert attendu serait bien trop faible par rapport à ce qui a été payé en 2019 pour le Français, arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid contre 80 millions d’euros. On rappelle que ce chiffre représente un record dans l’histoire du club bavarois. De plus, les journalistes référents de ce média, Christian Falk et Tobi Altschäffl ont même confié au podcast Bayern Insider, que les Munichois n’étaient même pas au courant de ces négociations avec le PSG. Ces derniers étant même surpris des récentes rumeurs. De quoi alimenter un dossier qui pourrait durer de longue semaine, pour un joueur particulièrement apprécié par Luis Campos.

