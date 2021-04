PSG / Manchester City : les compositions officielles

Avec un groupe au complet (seul Alexandre Letellier est absent, Bernat est en reprise personnelle et non-inscrit en C1), les choix de Mauricio Pochettino étaient attendus pour affronter Manchester City en demi-finale aller de l’UEFA Champions League (21h sur RMC Sport 1 ). Et avant le coup d’envoi, Mauricio Pochettino et Pep Guardiola ont dévoilé leurs compositions d’équipes. L’entraîneur parisien a décidé de titulariser Mitchel Bakker et Alessandro Florenzi dans les couloirs de la défense parisienne. Marquinhos fait son retour dans le onze aux côtés de Presnel Kimpembe. Idrissa Gueye et Leandro Paredes formeront le double pivot du 4-2-3-1. Marco Verratti sera positionné plus haut aux côtés de Neymar Jr et Ángel Di María. Enfin, Kylian Mbappé occupera la pointe de l’attaque. Concernant les Citizens, Kevin de Bruyne est présent dans le onze de départ. Bernardo Silva occupera le rôle de faux numéro 9.

La feuille de match du PSG / Manchester City

Demi-finale aller de l’UEFA Champions League | Mercredi 28 avril 2021 à 21 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Brych(All)