PSG / Manchester City : le tifo du CUP au Parc des Princes

À quelques heures de la demi-finale aller de l’UEFA Champions League entre le PSG et Manchester City (21h sur RMC Sport 1), le club de la capitale peut compter sur le soutien indéfectible de ses fervents supporters. Depuis lundi, le Collectif Ultras Paris (CUP) a lancé un appel au peuple parisien afin d’arborer fièrement les couleurs rouge et bleu dans la capitale. La ville de Paris a notamment participé à cette mobilisation pour encourager le PSG. Les ultras parisiens ont également déployés de nombreuses banderoles dans Paris afin d’encourager leur club de coeur. Et avant le coup d’envoi de cette rencontre face aux Citizens, le PSG a dévoilé le tifo géant réalisé par le CUP au Parc des Princes et qui recouvre les tribunes Auteuil, Boulogne et Paris. Ce tifo représente quelques monuments de Paris, accompagné d’un message : “une région, une ville tous derrière vous. En route pour le triomphe final.”

Pour rappel comme expliqué dans la revue de presse, le bus du PSG quittera l’hôtel Renaissance de Rueil-Malmaison vers 19h15. Malgré le couvre-feu à 19 heures quelques centaines de supporters devraient y mettre l’ambiance avant le choc au Parc des Princes à huis clos pour motif sanitaire. “Les forces de l’ordre ont déjà anticipé cette mobilisation, qu’ils tenteront d’encadrer”, explique le journal sportif L’Equipe. En outre “des petits groupes songent également à apporter leur soutien aux joueurs parisiens autour du Parc des Princes. Selon certaines sources ultras du PSG, il pourrait y avoir une «présence» depuis l’extérieur pour se manifester auprès des joueurs.“