PSG / Nantes : Les compositions officielles

Ce samedi – coup d’envoi à partir de 17h (Prime Video) – le PSG fera face au FC Nantes dans son antre du Parc des Princes pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. En sortie de trêve internationale et à quelques jours du déplacement à Manchester City, les Rouge et Bleu auront à cœur de se remettre dans le bain afin d’emmagasiner un maximum de confiance en prévision du choc de ce mercredi en Ligue des Champions. Privé de Presnel Kimpembe et de Marquinhos en défense, Mauricio Pochettino devra également faire avec les formes disparates de ses éléments. Le technicien argentin vient d’ailleurs de communiquer son onze de départ pour cette partie.

Keylor Navas débute dans le but parisien. Il sera protégé par une défense à quatre : Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Juan Bernat. Marco Verratti, capitaine, fait son retour au milieu de terrain aux côtés de Leandro Paredes et Idrissa Gueye. En attaque, Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr sont alignés.

La feuille de match PSG / Nantes

Quatorzième journée de Ligue 1 – Samedi 20 novembre 2021 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Stinat – VAR : Castro