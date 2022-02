Blessé à la cheville en novembre dernier, Neymar Jr n’a plus rejoué avec le PSG depuis. Alors que le club de la capitale s’apprête à affronter le Real Madrid en Ligue des Champions mardi soir, le Brésilien s’est lancé dans une véritable course contre la montre ces dernières semaines pour faire son retour. Selon Le Parisien, la tendance pencherait vers une présence de l’attaquant dans le groupe parisien.

Comme la veille, le joueur a participé normalement à l’entraînement collectif ce dimanche. Le dernier entraînement demain permettra de se fixer définitivement sur sa récupération. Mais selon Le Parisien, « la probabilité de le voir s’asseoir sur le banc de touche mardi est de plus en plus forte ». À noter le retour à l’entraînement d’Ander Herrera aujourd’hui. Comme pour Neymar, le milieu de terrain a toutes ses chances d’être présent dans le groupe. De leur côté, Idrissa Gueye et Abdou Diallo ont eux aussi participé à l’entraînement collectif. Pour ce qui est de Sergio Ramos, il est en retard sur son programme de reprise et est officiellement forfait selon RMC Sport.