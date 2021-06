Revue de presse PSG : Amazon, Canal+, Coman…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse nationale ce samedi 12 juin 2021 : le nouveau tremblement de terre en termes de droits télé pour la Ligue 1.

“Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton des droits TV : Amazon a fait irruption en Ligue 1 en obtenant hier 80% des matches, un rebondissement fustigé par Canal+, qui a annoncé «se retirer», laissant présager une nouvelle bataille juridique“, écrit l’AFP. “Le géant américain de la distribution doit verser 250M€ par saison pour la période 2021-2024 pour récupérer les huit matches de chaque journée auparavant détenus par le diffuseur défaillant Mediapro. Amazon Prime Video a salué «une nouvelle ère». La plateforme de streaming précisera «dans les prochaines semaines» son dispositif de diffusion des matches, et notamment le prix que les abonnés devront débourser.” Evidemment, Canal Plus détient toujours deux affiches (via une sous-licence du lot 3 détenu par beIN) par journée pour 332 millions/saison. “Il faudra voir de quelles marges de manœuvre juridiques C+ dispose pour rompre le contrat lié au lot attribué en 2018, lit-on. Free doit lui conserver le lot des extraits en «quasi-direct» pour 42M€. Au total, selon ce scénario, les clubs professionnels se partageront moitié moins que ce qu’ils pensaient percevoir (1,2 milliard d’euros) au moment du choix de Mediapro, diffuseur défaillant.“

Canal Plus “est le grand perdant de cette nouvelle attribution”, juge Le Parisien. “Il y a eu une proposition sérieuse à 600M€” (de Canal Plus avec beIN Sports), a confié un cadre de C+ au journal francilien. “Mais là, face à cette décision, personne ne va payer. On a tendu la main et ils nous ont tourné le dos… Le chapitre est clos. Nous n’allons pas payer ces 332M€, nous n’allons pas diffuser la L1 et nous allons accélérer la substitution de l’offre avec le Top 14, le golf, la Formule 1, la moto ou encore la Ligue des champions. Il y avait déjà eu une erreur d’exposition avec Mediapro, ce qui avait favorisé le piratage. Mais là, parmi les foyers français, la plupart ne peuvent pas avoir accès à Amazon parce qu’ils reçoivent la télévision par la TNT ou le satellite ou alors que leur box est trop ancienne.” Si ce contrat de sous-licence est rompu par Canal+, alors beIN Sports sera le diffuseur des deux matches du lot 3. “Pour simplifier les choses, le retrait de Canal+ met un bazar sans nom dans le football français, qui perdrait son principal créancier. Mais cela préfigurerait une longue bataille judiciaire”, peut-on lire. Amazon Prime diffusera les dix meilleurs matches de la saison de L1, et notamment les chocs entre le PSG et l’OM.

Dans L’Equipe, le Titi Kingsley Coman (25 ans demain) revient sur son but avec le Bayern qui avait crucifié le PSG en finale de la Ligue des champions (1-0, le 23 août 2020) : “Je sais que ça a marqué les gens. Sur le moment, j’étais vraiment très heureux, c’était fabuleux, un rêve d’enfant pour moi de marquer en finale de C1. Sur le moment, il n’y avait pas ce côté PSG en face, c’est vraiment après le match que j’en ai pris conscience. Comme je l’avais dit avant le match, mon cœur était 100% Bayern. Pour moi, ce n’était pas un match contre mon club formateur. C’était le Bayern contre une équipe. Je m’étais mis dans cet état d’esprit pour ne pas me laisser influencer. Mais dès le coup de sifflet final, il y a le côté émotion qui rentre, il y a Presnel (Kimpembe) en face, qui est un frère pour moi. Il y a les souvenirs, aussi.”