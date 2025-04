Revue de Presse PSG : Barcola, Doué, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 31 mars 2025. Un nouveau Bradley Barcola en cette année 2025, comment expliquer le mental d’acier de Désiré Doué, Achraf Hakimi de retour à l’entraînement collectif…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Bradley Barcola. Buteur sur la phase aller, le numéro 29 du PSG a enrichi sa palette depuis début 2025 en devenant un passeur ultra précis. Dans cet exercice 2024-2025, l’international français comptabilise déjà 18 buts et 14 passes décisives. Mais avec 12 offrandes en 2025, l’ancien Lyonnais est actuellement le meilleur passeur européen de l’année civile, juste devant son ex-coéquipier Rayan Cherki (11 passes décisives) et le Barcelonais Raphinha (10). « Une évolution qui renforce l’idée d’un joueur à la palette créative très large. » Et pour comprendre cette évolution récente, il faut revenir à la formation du joueur à l’Olympique Lyonnais. En équipes jeunes, Bradley Barcola était souvent perçu par ses formateurs comme un joueur altruiste. Si son côté buteur était mis en avant lors de la phase aller, le repositionnement d’Ousmane Dembélé comme faux numéro 9 place désormais l’ailier de 22 ans au coeur de tous les circuits.

De plus, l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia a poussé Bradley Barcola à droite, un côté où il a moins de repères de frappes. Même si cela n’a pas d’énormes conséquences sur ses statistiques avec déjà 8 buts en 2025 (pour 10 entre août et décembre). « Il y a une caractéristique récurrente chez Barcola. Sur ses buts, mais aussi ses passes. Lorsqu’il évolue sur le côté gauche, l’ailier aime rentrer dans l’axe, sur son pied droit, avant de prendre l’ultime décision. Ces dernières semaines, le Parisien s’est souvent retrouvé en situation de face-à-face avec le gardien adverse avant de choisir la passe pour un coéquipier seul devant le but vide », explique L’E. La force principale de l’attaquant parisien réside dans ses appels de balle dans le dos de la défense adverse. Reste désormais à savoir si Bradley Barcola peut devenir un attaquant total, à la fois buteur et passeur, sur la durée. « L’arrivée cet hiver – qu’il n’avait pas bien vécue – de Kvaratskhelia a sans doute joué un rôle dans sa progression. » Il n’avait jamais atteint de tels chiffres, lui qui était seulement à 22 passes décisives dans sa carrière avant 2025 et qui en comptabilise déjà douze depuis trois mois. En moyenne par match, Barcola fait désormais 2,15 passes avant un tir de l’un de ses coéquipiers, un ratio qui était de 1,83 avant 2025.

De son côté, Le Parisien évoque le cas Désiré Doué. Double buteur face à l’AS Saint-Etienne (1-6), le numéro 14 du PSG a une nouvelle fois laissé éclater son talent. Une prestation qui est venue conclure une semaine de rêve pour l’ancien Rennais après sa première sélection avec l’équipe de France. Après une première période brouillonne face aux Verts, le joueur de 19 ans s’est montré plus efficace dans ses choix et dribbles au retour des vestiaires. Depuis le 10 décembre, le néo-international français est impliqué dans 19 buts (9 buts, 10 passes décisives), seul Lamine Yamal fait mieux en Europe parmi les joueurs de moins de 20 ans. Après une période d’adaptation pour prendre la mesure de son nouvel environnement, Désiré Doué a fini par s’intégrer parfaitement dans le projet parisien et le jeu demandé par Luis Enrique.

Et l’attaquant parisien tire sa force d’un mental d’acier, comme l’explique son ancien responsable de l’école de foot du Stade Rennais, Mathieu Le Scornet : « Avec Doué, c’est le corps et l’esprit. Depuis toujours, c’est un leader d’équipe. Qu’importe le moment du match, il est hermétique à toute pression car, lorsqu’il entre sur le terrain, c’est pour jouer au foot. La chance qu’il a, selon moi, c’est la présence de Luis Enrique qui l’a vraiment bien amené. Dez (son surnom) a réussi à transférer son talent de catégorie en catégorie avec une mentalité hors pair. Aujourd’hui, on ne parle plus de son âge ni de sa précocité. On se dit juste qu’il est capable de te faire gagner comme à Liverpool. » Désiré Doué est donc récompensé de son travail assidu qui lui a permis de sauter les étapes plus vite que les autres. Il s’appuie également sur son corps d’athlète pour chercher à déséquilibrer ses adversaires et réaliser des courses à haute intensité pour participer au travail défensif. « Lorsqu’il pose le pied au sol et qu’il dribble, il arrache la pelouse. Il est plus compact, plus dense. C’est un bloc ! (…) Mais, là, il a encore élevé le niveau, en étant presque titulaire dans ce PSG qui aspire à gagner la Ligue des champions », salue Mathieu Le Scornet.

Enfin, le quotidien francilien fait le point sur l’entraînement de dimanche des Rouge & Bleu. Ce mardi (21h10 sur France TV et beIN SPORTS 1), le PSG se déplace à Lille pour affronter l’USL Dunkerque en demi-finales de Coupe de France. Une rencontre anticipée par Luis Enrique, qui avait décidé de ménager sa colonne vertébrale face à l’ASSE en laissant Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Vitinha et Ousmane Dembélé sur le banc au coup d’envoi. Ce dimanche matin, les Parisiens étaient présents au Campus PSG. Mis au repos volontairement ces deux derniers jours, Achraf Hakimi était présent à cette séance collective et postule donc à une place dans le groupe pour cette rencontre face à la formation de Ligue 2. De même pour Senny Mayulu, qui était suspendu face aux Verts. En revanche, Lee Kang-In ne sera pas de la partie, lui qui soigne son entorse à la cheville.

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Doué, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia