Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 20 novembre 2022. Jour J pour le début de la Coupe du monde, mauvaise nouvelle en équipe de France avec le forfait de Karim Benzema pour toute la compétition, le trio Messi-Neymar-Mbappé attraction majeure de ce Mondial, un fond d’investissement américain intéressé pour racheter une part du capital du PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le forfait de Karim Benzema. Lors de la séance de samedi, l’attaquant français s’est blessé à une cuisse et a dû renoncer à participer à ce Mondial au Qatar. Déjà touché aux ischio-jambiers depuis quelques semaines, l’attaquant du Real Madrid a raté son pari pour revenir à temps afin de disputer cette compétition. Il avait pourtant réintégré la séance collective ce samedi, une première depuis le début du rassemblement. Mais dans la nuit de samedi, la FFF a confirmé via un communiqué le forfait de son avant-centre. « L’IRM a confirmé une lésion du droit fémoral qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines. Après avoir échangé avec le docteur Le Gall puis l’attaquant du Real Madrid, Didier Deschamps a acté le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde. »

Désormais, le sélectionneur des Bleus aura jusqu’à lundi soir pour appeler ou non un remplaçant à Karim Benzema. Avec ce forfait, ils sont désormais sept attaquants : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Et plusieurs profils pourraient faire office de candidats pour remplacer le Madrilène, selon le quotidien sportif : Wissam Ben Yedder, Anthony Martial, Moussa Diaby ou encore Martin Terrier.

Cette 22e édition de la Coupe du monde sera également la dernière pour certaines stars du football à l’image de Lionel Messi. Et à 35 ans, l’attaquant du PSG continue d’attirer les foules. Vendredi soir, plus de 200 journalistes sont venus voir l’entraînement de l’Argentine. Peine perdue car l’attaquant s’était entraîné en salle comme les titulaires de mercredi (match amical face à l’Arabie saoudite, ndlr), au grand dam des télés, radios et reporters en direct. Même scénario ce samedi et cette fois-ci « la star s’est fait attendre une dizaine de minutes avant de pointer son nez et débuter la séance en marge du groupe », rapporte L’E. Après avoir disputé 90 minutes lors de la large victoire en amical face à l’Arabie saoudite (5-0), le staff de l’Albiceleste surveille avec attention la charge de travail de sa star. En effet, la présence de la Pulga à ce Mondial demeure un grand évènement, surtout avec sa forme du moment au PSG (12 buts, 14 passes décisives en 19 matches).

« Le capitaine de l’Albiceleste, recordman de capes (165) et de buts (91) en sélection, n’est pas venu dans le Golfe persique faire de la figuration ou fêter son jubilé. Il est venu chercher la consécration ultime, le seul grand trophée qui manque encore à son palmarès. » Depuis cet été, Lionel Messi se prépare physiquement pour ce Mondial 2022. Après avoir enchaîné avec les Rouge & Bleu depuis quatre mois, le septuple Ballon d’Or garde un excellent rythme et est « plus frais qu’il ne l’a jamais été à l’ouverture d’une grande compétition. » Après avoir remporté la Copa America en 2021, le numéro 10 de l’Argentine aura à coeur de remporter sa première Coupe du monde et aura tout un pays derrière lui.

Le quotidien sportif nous rapporte également qu’un fond d’investissement américain s’est positionné ces derniers jours afin de racheter entre 10% et 15% du capital du Paris Saint-Germain. Depuis 2011, Qatar Sports Investments (QSI) a le contrôle total du club parisien, après son rachat en deux temps auprès de Colony Capital, 70% en juin 2011 et les 30% restants quelques mois plus tard. Si le nom de l’investisseur n’a pas filtré, « dans l’entourage de QSI, on confirme cette marque d’intérêt même si aujourd’hui, il est trop tôt pour dire si cette discussion aboutira », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Aujourd’hui, le PSG est valorisé à 3 milliards d’euros selon Forbes et un partenaire qui aimerait donc prendre 10% devrait verser 300M€.

Cependant, la tendance n’est pas à un désengagement du Qatar au PSG selon des sources proches de l’actionnaire qatari. « Au contraire, les messages récemment passés allaient plutôt dans le sens inverse. QSI souhaitant continuer à se diversifier après avoir pris 21,67% de Braga. Le fond sportif de l’émirat lorgne un autre club et pourrait prochainement annoncer une nouvelle entrée au capital d’un club étranger. » Si un désengagement au PSG n’est pas à l’ordre du jour, un partenaire financier pourrait aider les Rouge & Bleu notamment avec le nouveau centre d’entraînement à Poissy qui a coûté entre 300M€ et 400M€. Autre élément qui pourrait pousser l’actionnaire qatari à céder un petit pourcentage de son capital : les dettes enregistrées ces trois dernières années avec 125M€ en 2019-2020, 224.28M€ en 2020-2021 et 370M€ en 2021-2022, même si ce dernier chiffre doit encore être validé par la DNCG. Si les dirigeants parisiens ont promis cette saison d’améliorer la situation comptable, « les finances devraient rester dans le rouge. L’arrivée d’un co-actionnaire pourrait aider à combler ces difficultés. QSI a toujours couvert les déficits du PSG jusqu’à présent. Mais pour combien de temps encore ? », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien consacre sa Une à l’ouverture de la Coupe du monde ce dimanche qui débutera par le match Qatar / Equateur (17h). Et un club est au centre de ce tournoi grâce à ses attaquants : le PSG. Avec Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine) et Neymar Jr (Brésil), le club parisien possède trois joueurs visant la victoire finale avec leur sélection respective. Depuis cet été, l’Argentin « s’est conditionné pour enlever ce qui lui manque. » Son ami et coéquipier en club, Neymar, « ne vit également que pour cet objectif. » De son côté, Kylian Mbappé aura à coeur de soulever son deuxième Mondial d’affilée après celui de 2018. « C’est un peu comme ci le club de la capitale s’installait en épicentre du tournoi à son lancement. Comme il appartient au Qatar, tout cela, finalement, est logique », rapporte LP.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG rêve d’une deuxième étoile afin de s’approcher encore un peu plus du Ballon d’Or. Après avoir explosé aux yeux du monde entier il y a quatre ans et demi lors du Mondial 2018, le joueur de 23 ans a pris une autre dimension et est attendu au tournant. Au fil du temps, le numéro 7 des Rouge & Bleu a grandement progressé dans ses appels, ses déplacements et dans sa faculté à marquer dans n’importe quelle position. Cette saison, il affole les compteurs avec déjà 19 buts et 5 passes décisives avec le PSG. À cela s’ajoutent 2 réalisations et 1 passe décisive avec les Bleus. « Les statistiques sont bonnes mais elles ne disent pas que le joueur s’est programmé pour ce Mondial. Il l’a intégré dans sa préparation athlétique estivale. Il a été performant avec Paris et pourtant il en a gardé sous la semelle, sachant s’économiser quand le score était acquis lors de certaines rencontres », au contraire de Lionel Messi et Neymar Jr qui ont décidé d’y aller à fond dès le début, précise LP. L’ancien Monégasque a, lui, choisi sa propre stratégie : « se mettre dans le rythme d’abord, exploser lors du Mondial ensuite, puis accélérer quand reviendront les épreuves en club » avec le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.