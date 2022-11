Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 6 novembre 2022. Le match face au FC Lorient, le dernier piège avant la Coupe du monde, Hugo Ekitike aura une nouvelle occasion pour faire taire les critiques, Neymar important pour l’équilibre d’équipe et Nuno Mendes déjà indispensable chez les Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque cette rencontre face au FC Lorient en début d’après-midi (13h sur Prime Video) à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Et pour cet avant-dernier match avant la Coupe du monde, le club parisien devra s’imposer afin de reprendre ses distances sur le RC Lens, revenu à deux points suite à sa victoire face à l’Angers SCO (2-1) ce samedi soir. Après un premier tiers de championnat éprouvant, les Rouge & Bleu feront face à un dernier piège cet après-midi lors du voyage en Bretagne. En effet, face au 4e du championnat, le leader disputera son 21e match en trois mois. De plus, « la majorité des joueurs de Christophe Galtier, qui a fait le métier jusqu’ici, vont commencer à avoir la tête à la Coupe du monde. » Déterminé à conserver son invincibilité jusqu’à la trêve, le club de la capitale se déplacera sans Lionel Messi, Fabian Ruiz, Presnel Kimpembe ni Keylor Navas et devra procéder à une rotation d’effectif.

Depuis le début de son mandat, Christophe Galtier n’a aucun mal à convaincre ses joueurs internationaux de jouer afin de préparer au mieux le Mondial au Qatar. Le faible nombre de blessés et le climat doux avec des pelouses pas trop grasses ne sollicitent pas trop le corps des joueurs. Mais aucun risque ne sera pris à quelques jours de la Coupe du monde, à l’image de Lionel Messi absent face à Lorient en raison d’une inflammation au tendon d’Achille. « Une précaution, avant de reprendre l’entraînement lundi, sans doute en compagnie de Presnel Kimpembe, qui ne prend pas de risque non plus avec son tendon d’Achille. » Des absences qui offriront une opportunité à certains seconds rôles comme Hugo Ekitike ou Renato Sanches.

Et pour le quotidien sportif, cette rencontre face au FC Lorient sera l’occasion pour Hugo Ekitike de connaître sa deuxième titularisation depuis le début de la saison. Le Français devrait être le grand gagnant pour compenser l’absence de Lionel Messi en attaque. L’occasion pour lui de montrer ses progrès après les récentes critiques à son égard. L’ancien Rémois est le joueur de l’effectif avec le plus faible temps de jeu derrière Keylor Navas (0 minute), El Chadaille Bitshiabu (7) et Warren Zaïre-Emery (26). Recruté en provenance du Stade de Reims en prêt avec une option d’achat de 36M€ facilement atteignable, l’attaquant de 20 ans devra profiter de cette opportunité pour espérer ouvrir son compteur but cette saison. « Il a compris que les critiques font dorénavant partie de sa vie de joueur du PSG. Ce qui compte pour lui, c’est surtout ce que pensent ses entraîneurs et coéquipiers et, jusqu’ici, il n’y a pas eu de problèmes », assure-t-on dans son entourage.

En balance avec Pablo Sarabia pour occuper l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike a un profil plus complémentaire que l’Espagnol, qui n’a pas non plus convaincu depuis le début de saison (0 but et 0 passe décisive en 467 minutes). « Le Français peut permettre à Kylian Mbappé et Neymar d’être plus libres offensivement en tournant autour de leur coéquipier. Sa silhouette (1,89 m) était recherchée sur le marché des transferts par les dirigeants parisiens, qui aimeraient désormais y ajouter un peu plus de physique », précise L’E. Ses dernières sorties ont notamment montré des progressions dans la connexion avec ses partenaires. À lui désormais de confirmer à Lorient ce dimanche.

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur ce déplacement à Lorient dans le cadre de la 14e journée du championnat. Et alors qu’il reste deux rencontres avant le Mondial 2022, « la gestion des internationaux devient de plus en plus crucial pour Christophe Galtier. » Victime d’une inflammation au tendon d’Achille, Lionel Messi manquera cette rencontre face aux Merlus, mais sera apte pour le match au Parc des Princes dimanche prochain face à l’AJ Auxerre. Et à la veille du tirage au sort de Ligue des champions, les Parisiens vont aborder une rencontre difficile face à des surprenants Lorientais, 4e au classement. S’il n’a pas nié la fatigue présente au sein de son effectif en raison d’un calendrier démentiel, Christophe Galtier « ne se contente pas de ce simple constat. Il va au-delà et livre sa méthode et celle de son staff. » Ainsi, il arrive à convaincre ses internationaux que la meilleure façon de préparer la Coupe du monde est de jouer.

Le coach du PSG n’a pas hésité à détailler ses propos en conférence de presse : « Déjà, il y a tout ce que font les joueurs, la partie invisible avant ou après les entraînements. Et puis, on leur dit de nous faire confiance, sur la charge de travail, sur la charge du temps de jeu. On ne peut pas et on ne doit pas occulter que les joueurs peuvent avoir cette crainte de ne pas aller au Mondial. Mais je leur dis souvent : ‘Quand vous jouez, jouez à fond, sans aucune retenue.’ Parce qu’on peut même se blesser sur une petite séance d’entraînement. Avoir une obligation de résultat, comme à Lorient par exemple, permet de rester en éveil et donc d’être prêt. » Mais si un joueur est vraiment réticent à l’idée de jouer à l’approche du Mondial, il sera écarté au profit d’un autre, comme l’a rappelé Christophe Galtier en conférence de presse.

Le Parisien fait aussi un focus sur Neymar Jr, de retour dans le groupe. Suspendu face à la Juventus mercredi dernier, l’absence du Brésilien s’est ressentie dans le jeu du PSG. Depuis le début de saison, le joueur de 30 ans « se distingue dans un registre similaire à celui qui est le sien en sélection. Plus proche du milieu, mais rudement efficace. » Face à Turin, l’énergie, les courses et la technique du numéro 10 ont manqué aux Rouge & Bleu. Aujourd’hui, il est le lien entre l’attaque et le milieu de terrain, « le maillon essentiel d’un équilibre en travaux à Paris depuis le passage à un dispositif tactique en 4-3-1-2. » Et en l’absence de Lionel Messi, Neymar Jr devrait être en soutien des deux attaquants cet après-midi. « Ney a chez lui cette capacité, et cette envie aussi, d’être très mobile, de travailler pour l’équipe. Il aime venir très bas pour réclamer le ballon, pour donner un coup de main sur les temps faibles. Il est le joueur qui fait la jonction entre le secteur offensif et la défense », a notamment déclaré le coach parisien à la veille du match.

Dans cet effectif, Neymar Jr est un élection libre, qui ne doit pas être bridé, comme l’a rappelé Christophe Galtier : « Je fais en sorte qu’il puisse être dans sa zone préférentielle et qu’il ait beaucoup de liberté pour qu’il puisse s’exprimer. Ney n’est pas un joueur positionnel, et vouloir le mettre seulement dans une position serait le priver de ses qualités. » Avec 14 buts et 11 passes décisives en 18 matches cette saison, Neymar parcourt en moyenne 10,3 km par rencontre en Ligue des champions. S’il a retrouvé son efficacité devant les buts, le Brésilien est surtout au top physiquement à l’approche de la Coupe du monde 2022. Reste désormais à savoir quelle sera la forme du joueur de 30 ans après le Mondial. « Personne ne le sait vraiment mais il faut espérer pour le PSG qu’il soit du même acabit. Ce sera tout l’enjeu de son retour », conclut LP.

Enfin, Le Télégramme porte son attention sur Nuno Mendes. À 20 ans, le latéral gauche est déjà indéboulonnable au PSG. Les Rouge & Bleu apprécient notamment « la maturité et l’explosivité » du Portugais. Décisif face à la Juventus Turin mercredi, l’international portugais a offert la victoire à son équipe (2-1), quelques secondes après son entrée sur la pelouse. Si ce match n’a pas permis aux champions de France de finir en tête de leur groupe, « il est venu confirmer que le PSG avait déniché l’une de ses meilleures recrues des cinq dernières années, à l’immense potentiel. » De son côté, Juan Bernat a vite pâti de la comparaison avec son concurrent, « plus rapide, beaucoup plus puissant et loin d’être imprécis dans le travail défensif. » Et la levée de l’option d’achat au début de l’été se révèle être la transaction la plus concluante du mercato parisien avec l’arrivée de Vitinha, rapporte le quotidien régional.