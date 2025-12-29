Revue de Presse PSG : Hakimi, jeunesse, équipe-type monde 2025…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 29 décembre 2025. Le retour à la compétition d’Achraf Hakimi, le pari gagnant du PSG sur la jeunesse de son effectif, Marquinhos et Willian Pacho présélectionnés pour l’équipe-type monde 2025…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le retour d’Achraf Hakimi. En effet, ce lundi (20h), le latéral droit du PSG doit retrouver la compétition après 55 jours d’absence en raison d’une blessure à la cheville. Et le capitaine du Maroc va disputer la rencontre capitale face à la Zambie avec en ligne de mire une qualification pour les huitièmes de finale de la CAN. Présent en conférence de presse d’avant-match ce dimanche, le numéro 2 parisien a expliqué qu’il n’était pas prêt pour reprendre la compétition lors du dernier match face au Mali (1-1) : « Je ne me sentais pas à 100% pour jouer le dernier match. » Pour la gestion parfaite de son retour, il a pu compter sur l’ancien docteur du PSG, l’OM et l’OL, Christophe Baudot. « Responsable de la sélection marocaine, ce médecin du sport perspicace a dessiné un parcours varié au joueur, en lien avec le club de la capitale, et parfois éloigné de Poissy. Comme au centre Innova, à Murcie, aux côtés du physiothérapeute Victor. »

Jusqu’à vendredi, le quotidien sportif continue d’élire l’équipe-type monde de 2025. Après les gardiens et les latéraux, c’est au tour des défenseurs centraux. Et deux joueurs du PSG sont présélectionnés : Willian Pacho et Marquinhos. Ils seront en concurrence avec Francesco Acerbi (Inter Milan), Manuel Akanji (Manchester City / Inter Milan), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Ruben Dias (Manchester City), Gabriel (Arsenal), Eric Garcia (FC Barcelone), Marc Guéhi (Crystal Palace), Josko Gvardiol (Manchester City), Dean Huijsen (Bournemouth / Real Madrid), Ibrahima Konaté (Liverpool), Benjamin Pavard (Inter Milan / OM), Cristian Romero (Tottenham), William Saliba (Arsenal), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen / Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Virgil van Dijk (Liverpool).

À lire aussi : Le PSG fortement récompensé lors des Globe Soccer Awards

De son côté, Le Parisien fait un focus sur le pari gagnant du PSG avec la jeunesse de son effectif. Après l’Ajax Amsterdam en 1995, ce PSG 2025 est la deuxième équipe la plus jeune à remporter une Ligue des champions. L’équipe néerlandaise menée par Louis van Gaal était alors âgée de 23 ans et 336 jours en moyenne contre 24 ans et 138 jours pour la formation de Luis Enrique. « Les deux équipes partagent un style, une philosophie et font souffler un vent de fraîcheur sur leur sport. Surtout, elles assument pleinement la volonté de faire confiance aux jeunes joueurs. » Autre ressemblance entre les deux formations : Le 5e buteur face à l’Inter (5-0), Senny Mayulu, est devenu le plus jeune buteur d’une finale de C1 depuis Patrick Kluivert, unique buteur en 1995 face à l’AC Milan (1-0). Également plus jeune champion de france de l’histoire, le club parisien n’a pas hésité à sortir le chéquier pour attirer les talents à fort potentiel : Bradley Barcola (50M€), Désiré Doué (50M€), João Neves (70M€), Nuno Mendes (45M€) et Willian Pacho (40M€). Tous avaient moins de 23 ans au moment de signer leur contrat avec les Rouge & Bleu et ont changé de dimension en 2025. Et cette tendance se confirme encore cette saison. Le PSG fait partie du top 3 des équipes les plus jeunes parmi les cinq grands championnats européens, accompagné de Chelsea et Strasbourg.

Cette saison, Luis Enrique a aussi profité de la cascade de blessures pour faire appel aux jeunes du centre de formation. « L’idée n’est pas de leur offrir des bouts de match mais de les jeter dans le grand bain, histoire de voir immédiatement ce qu’ils ont dans le ventre », précise LP. Et le coach parisien se montre intransigeant avec eux : « Je suis très exigeant avec eux car ils doivent rendre la confiance que nous plaçons en eux. » L’éclosion des Titis est devenue une priorité, comme l’expliquait Luis Campos fin novembre : « Avec le temps et un projet à long terme, je pense que ce sera possible d’avoir une équipe plus parisienne, plus française, sans qu’on ait besoin de payer des gros montants sur le marché des transferts. » Après une saison 2024-2025 décevante, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son niveau, lui qui a toujours eu la confiance de Luis Enrique, notamment dans les moments les plus difficiles. « Le coach parisien sait se montrer patient. À condition que ses protégés mettent tout leur coeur dans la bataille et fassent preuve d’adaptabilité. Pour lui, la polyvalence est une vertu qui permet de développer ses compétences et d’élargir les horizons. » Les prochains défis à venir seront de régénérer l’effectif et de conserver les principaux joyaux. Autre élément important : garder Luis Enrique, dont le contrat expire en 2027. « Le Qatar fera tout pour le conserver. Mais rien ne prouve que le stratège espagnol acceptera », conclut le quotidien francilien.